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Розовые очки пришлось снять: Вера Брежнева призналась, что ее обманывали

Новина українською →
Четверг 17 июня 2021 15:07
Розовые очки пришлось снять: Вера Брежнева призналась, что ее обманывали Вера Брежнева (фото: пресс-служба)
Автор: Татьяна Турчаникова

Украинская певица Вера Брежнева выпустила трек в стиле диско под названием "Розовый дым".

По задумке авторов, он отзовется каждому, кого хоть раз обманывали, сообщает пресс-служба певицы.

Вера Брежнева призналась, что в эмоциональном диско-хите - вся палитра чувств влюбленной девушки: от очарования до равнодушия. Именно так она сама себя чувствует на данный момент жизни.

Розовые очки пришлось снять: Вера Брежнева призналась, что ее обманывалиПевица сняла розовые очки (фото: пресс-служба)

"Моя музыка - это состояние души. Каждая песня, которая рождается, резонирует с тем, что происходит внутри меня, - признается Вера, - и сейчас я именно в таком состоянии. Просто сняла розовые очки, выросла", - рассказала Вера Брежнева.

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Розовые очки пришлось снять: Вера Брежнева призналась, что ее обманывали

Певица сняла розовые очки (фото: пресс-служба)

"Розовый дым" - танцевальный бэнгер, которому самое место в летнем плейлисте. Трек пронизанн синт-звуком и атмосферой 80-х и так и манит двигаться под стремительный бит.

"Розовый дым" Веры Брежневой уже доступен на всех цифровых музыкальных площадках.

Раньше дочь Брежневой показала стильный купальник на лето.

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