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Розовые щечки и прическа-бантик: Юлия Санина шокировала фанатов фото 9-летней давности

Новина українською → Вторник 29 декабря 2020 17:31
Розовые щечки и прическа-бантик: Юлия Санина шокировала фанатов фото 9-летней давности Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Lite

Юлия Санина недавно показала поклонникам своих многочисленных мужчин. Певица привыкла к мужской компании, рядом с Саниной уже много лет не только супруг и сын. А на этот раз финалистка "Танцев со звездами" шокировала фанатов своим фотопотретом 9-летней давности.

Розовые щечки и прическа-бантик: Юлия Санина шокировала фанатов фото 9-летней давностиЮлия 9 лет назад (фото: скрин instagram.com/the_hardkiss)

Юлия выставила в сториз своего микроблога снимок, на котором она стоит с прической в духе модного дома Chanel: волосы уложены в высокий начес, в форме бантов. У певицы сдержанный макияж и розовые щечки, она мило улыбается в камеру. Интересно, что Санина почти не изменилась, только выражение глаз слаз стало более уверенным.

Напомним, что Юлия Санина после финала проекта "Танцы со звездами 2020" отправилась отдыхать с мужем и сыном в Египет. Певица засыпала сеть трогательным снимками с малышом, фанаты остались в настоящем восторге.

Особенно им понравились снимки с аквариума, силуэты мамы и сына напротив проплывающих мимо рыб... Подпись Юлии, строчки из не же песен, заставили сердца поклонников замереть от восторга.

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