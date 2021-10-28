ru ua
Чт, 28 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

С розовыми волосами и в мини-платье: Оля Полякова покорила элегантным образом

Новина українською →
Четверг 28 октября 2021 15:00
С розовыми волосами и в мини-платье: Оля Полякова покорила элегантным образом Оля Полякова покорила образом на ТВ-шоу (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Артем Горовенко

Оля Полякова - известная любительница перевоплощений. Так, недавно звезда свела с ума откровенным роковым образом. А теперь пришла в эфир популярного шоу "Маска" хоть и в довольно лаконичном, но невероятно сексуальном платье.

Для нового выпуска гипершоу, который зрители канала "Украина" увидят 30 октября, звездный детектив выбрала сдержанный и в то же время эффектный наряд.

С розовыми волосами и в мини-платье: Оля Полякова покорила элегантным образом

Оля Полякова покорила образом на ТВ-шоу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Силуэтное сияющее платье полностью прикрывает руки, шею и декольте Оли, зато обнажает ее длинные ноги.

Певица дополнила лук оригинальными туфлями-лодочками и длинными мерцающими серьгами.

Скажем честно: видеть артистку в таком лаконичном образе довольно необычно, но, безусловно, ей очень подходят такие наряды.

"В "Маске" я буду разная! Обожаю меняться и этим мне очень нравится наше шоу, потому что здесь можно все - менять цвет волос, менять свой характер. На сцену я не могу выйти в черном парике, потому что все-таки я женщина-суперблондинка, а в "Маске" я могу делать все!" - комментирует Полякова свой образ.

Поражает не меньше и бьюти-образ певицы в голливудском стиле.

Ее розовые локоны уложенные на одну сторону, глаза подчеркнуты любимыми стрелками Оли, а губы накрашены помадой глубокого сливового цвета.

С розовыми волосами и в мини-платье: Оля Полякова покорила элегантным образом

Оля Полякова в эфире шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, ранее Королева ночи рассказала про кризис в отношениях с мужем-бизнесменом.

Читайте LITE в Google News
Оля Полякова
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину идет осенняя "жара": где будет +18 уже скоро
В Украину идет осенняя "жара": где будет +18 уже скоро