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В рубашке на голое тело: 46-летняя Ева Лонгория покорила точеной фигурой

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Понедельник 19 июля 2021 22:22
В рубашке на голое тело: 46-летняя Ева Лонгория покорила точеной фигурой Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: RBC.UA

Ева Лонгория опубликовала новое фото, на котором предстала полуобнаженной. Актриса выглядит столь роскошно, что просто покорила фанатов.

Звезда опубликовала снимок в своем Instagram-блоге.

Ева надела белую рубашку классического кроя прямо на голое тело. Причем не стала застегивать ее на груди, акцентировав внимание на роскошном декольте. Дополняет картину яркий макияж со smoky eyes и "мокрая" укладка. Лонгория позирует посреди интерьера в серых тонах, который отлично гармонирует с лаконичным луком.

Миниатюрная фигура Лонгории вызвала восторг среди ее подписчиков. Стройные загорелые ноги, тонкая талия и роскошные формы Евы собрали массу похвал и комплиментов. Многие фанаты отметили, что теперь это их любимая фотосессия.

В рубашке на голое тело: 46-летняя Ева Лонгория покорила точеной фигуройЕва Лонгория обожает жаркие фотосессии (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, недавно Ева показала, как она работает над фигурой. В частности, актриса поделилась тремя простыми упражнениями для безупречных ягодиц.

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