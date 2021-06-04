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Не ругалась так никогда ни с кем: Каменских высказалась о ссорах с Потапом и главных табу в паре

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Пятница 04 июня 2021 09:47
Не ругалась так никогда ни с кем: Каменских высказалась о ссорах с Потапом и главных табу в паре Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменских в январе пережила огромное горе – из жизни ушел ее отец Иосиф Жмур. Певице было так тяжело, что у нее начались панические атаки, к тому же поводов для тревожных состояний добавил перенесенній коронавирус. И если артистка долго молчала о причинах ухода из жизни родного человека, то теперь, наконец, решила облегчить душу.

Звезда дала развернутое интервью для YouTube-канала DOROTYE, где ответила на личные вопросы, а также рассказала о своих отношениях с Потапом.

Настя призналась, что никогда не полезет в смартфон мужа, ведь уважает его право на личное пространство. Таких же взглядов придерживается и сам рэпер. Певица убеждена, что отношения должны базироваться на доверии и взаимоуважении.

Также у Насти есть еще одно важное табу. Например, она никогда не пишет мужу сообщения, если испытывает гнев или порыв негативных эмоций. В таком случае, Настя дождется, пока любимый придет домой, и спокойно с ним говорит, обсуждая беспокоящую тему.

Не ругалась так никогда ни с кем: Каменских высказалась о ссорах с Потапом и главных табу в паре

Потап и Настя умеют сглаживать конфликты (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица отмечает, что громкие ссоры у нее с Потапом были только в начале их совместного творческого пути.

"Наши отношения начались с ругни – я так не ругалась никогда ни с кем. Это была ненависть. Вот правду говорят - от ненависти до любви один шаг. У меня тогда был юношеский максимализм", - признается она.

Сейчас же пара научилась все решать мирным путем. Они привыкли садиться и обсуждать все, что их беспокоит и не давать недовольству превращаться в конфликт.

"У нас бывает легкий вздор, спор. Я очень эмоциональная, просто Леша в этот момент превращается в воду, чтобы тушить этот пожар", - рассказала о суперспособности мужа Настя.

Не ругалась так никогда ни с кем: Каменских высказалась о ссорах с Потапом и главных табу в паре

Потап нашел правильный подход к жене (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап и Настя приняли решения делать свадьбы ежегодно. "Слава Богу, что он стал моим солнечным ударом, как говорил мой папа", - с улыбкой признается певица, говоря о любимом муже.

Также Настя рассказала, что публичную свадьбу пара сыграла через полгода после реальной росписи в ЗАГСе и пояснила, почему влюбленные долго не афишировали свои отношения.

"Мы оберегали эти чувства, и просто пришло время этим поделиться. Просто мы захотели порадовать наших поклонников. Все сложилось как надо", - убеждена певица.

К слову, Настя призналась, что автором ее пикантных фото является никто иной, как ее любимый муж.

Настя честно рассказала о конфликтах с Потапом

Напомним, что ранее Настя Каменских рассказала, как складываются ее отношения с пасынком и экс-супругой Потапа.

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