Ругаюсь матом: Санта Димопулос поразила неожиданными откровениями о себе

Звезда рассказала, почему не считает себя супер-женщиной

Санта Димопулос попала в полуфинал проекта "Танцы со звездами 2020" и намерена идти до конца. Она не раз говорила, что проект – это вызов самой себе, который она с удовольствием приняла, хоть ей порой приходиться очень нелегко. Звезда стала вдохновением и мотивацией для многих зрителей, которые началис искренее считать ее чудо-женщиной, примером для подражания. Но Санта решила разеять мифы о себе , что и сделала на странице в Instagram.

Санту назвали супер-женщиной, что вызвало у нее массу вопросов. Звезда дала свою характеристику этому термину.

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"Всегда просыпается красивой и уже с укладкой. У нее всегда есть время на детей и мужа, суперженщина всегда готовит своим близким вкусную домашнюю еду. Затем круглосуточно занимается самообразованием и какой-то очень важной для мира миссией. Супер-женщина не совершает ошибок, всегда все делает идеально, так же и выглядит и говорит только умные вещи. Но я – не она... К счастью", - неожиданно заявила знаменитость.

Санта Димопулос не считает себя супер-женщиной (фото: instagram.com/santadimopulos)

Она перечислила детали, которые ее делают вовсе не идеальной. Зато настоящей и искренней.

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"Я просыпаюсь, не всегда понимая, какой сегодня день, потому что в последнее время все мои дни выглядят одинаково: в танцевальном зале. Смотрю в зеркало и вижу не красивую девушку, а опухшую, замученную женщину. Я не всегда нахожу время для детей и мужа. Надеюсь, после проекта "Танцы со звездами" они еще вспомнят, как я выгляжу. Я иногда говорю глупости. Зато от души. Я не всех люблю, некоторые люди мне откровенно не нравятся – и я позволяю себе это чувствовать", - сделала личное признание Санта.

Звезд отметила, что пришла на проект после вторых родов, с десятком лишних килограмм и отсутствием гибкости и координации, а потому училась всему, что необходимо хорошему танцору. Также она сделала ряд неожиданных заявлений о себе, но эти небольшие недостатки делают Санту "живой" и настоящей, искренней и неподдельной.

Санта Димопулос признает свою неидеальность (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Последний раз я стояла на паркете около 20 лет назад. Мне пришлось начинать все заново: это как вспоминать, как ходить, после перелома ноги. Я набираю вес, потом я сбрасываю вес (за беременность плюс 25) – с помощью спорта и жесткой дисциплины, а потом… опять его набираю. Потому что обожаю хлеб и выпечку! Иногда я ругаюсь с людьми и ругаюсь матом (тоже от души), бываю в плохом настроении и поддаюсь унынию. Да, я не суперженщина и я не идеальна.

Но я так рада быть не идеальной. Я рада быть живой. Собой", - резюмировала она.

Напомним, что ранее Санта Димопулос показала детские фото и рассекретила личную переписку с Надеждой Мейхер.