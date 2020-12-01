Руки были в трещинах: Джамала рассказала о своей первой работе

Джамала поделилась с поклонниками воспоминаниями о первой работе

Джамала призналась, что родители приучали ее с сестрой к труду с самого детства. Девочки не сидели без дела: пололи траву, убирались по дому, собирали виноградные листья, пасли баранов и т.д.

Также певица рассказала, что была в доме "главной по посуде". При этом у нее же были дни, когда она мыла 150 и больше тарелок за день. Об этом Джамала написала на своей странице в Instagram.

"Все же дети моют посуду? Ну, пару тарелок после ужина, чашку за собой. У меня же бывали дни, когда я мыла 150 и больше тарелок за день, столько же вилок, ложек, несколько сковородок, кастрюль, казан для плова... Горячей воды не было. Лишь кран с холодной водой и моющие средства", - отметила артистка.

Она рассказала, что позже уже не просто помогала, а по-настоящему работала. И первым местом работы было кафе ее семьи, в котором она была главной по мытью посуды.

"Грязные тарелки и прочая кухонная утварь неслись со страшной силой! Рукам было больно от воды и моющих средств, они были в трещинках. Я плакала, но продолжала мыть, а родители подбадривали и мотивировали, что я мою посуду лучше всех", - вспомнила певица.

При этом в таком режиме она работала каждое лето, чтобы заработать деньги на обувь, одежду, диски, и на возможность пойти на концерты.

Пользователи сети прокомментировали ее признание.

Люди, которые с детства приучены к порядку и дисциплине - вырастают сильными личностями… Как мне это все знакомо;

Джамала, узнаю наших крымско-татарских девушек. Ведь много таких дочерей которые всячески помогают родителям;

Правильно, что вы об этом говорите. Потому что многие стесняются рассказывать. Большое уважение у меня к вам, потому что вы и многие другие знаменитости достигли всего сами, своим трудом, ничего с неба не упало. Нужно поучиться у вас и у других поколению "хотелок";

Жаль, что любовь так проявилась родителей к вам, мало детства. Родители должны учить показать, но не использовать и делать с детей нянек!!!

Все правильно!!!! К труду нужно приучать с детства, ибо потом будет поздно!!! Так формируется личность! И я не о мытье посуды!

Напомним, Джамала шокировала фанатов тем, как выглядела в 13 лет.

Ранее Джамала сделала неожиданное признание о своей беременности.