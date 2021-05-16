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Русалочка: Наталья Могилевская поразила смелым экспериментом со внешностью

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Воскресенье 16 мая 2021 09:56
Русалочка: Наталья Могилевская поразила смелым экспериментом со внешностью Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Наталья Могилевская не боится экспериментировать со своей внешностью - певица уже не раз меняла прическу и цвет волос и любит примерять новые образы. Однако новый имидж артистки не на шутку поразил даже преданных поклонников.

В своем Instagram 45-летняя исполнительница выложила видео, в котором показала себя в новом образе и поинтересовалась мнением фанатов.

В ролике Наталья предстала с ярким цветом волос - их корни выкрашены в черный, а длина - в зеленый бирюзового оттенка.

При этом она задумчиво рассматривает свою шевелюру и отмечает, что результат удивил и ее саму.

"Ребят, что-то я переборщила с каким-то пигментом...Что-то оттенок вроде бы не тот. Как вам? Или нормально?" - говорит в ролике артистка.

В подписи к публикации она попросила подписчиков оценить ее новый лук.

"Сегодня конечно не 1 апреля, но...Ставь +, если нравится. Ставь -, если НЕ нравится. Ps. Только мне кажется, что зеленовато", - добавила Могилевская.

Такое преображение вызвало бурные обсуждения в комментариях. Наталью тут же сравнили с Русалочкой, а некоторые фолловеры выразили мнение, что это всего лишь парик.

  • Красивый цвет!!!
  • Сошла с ума
  • Красуня
  • Русалка!!!
  • Супер
  • Прикольно
  • На лето самое то
  • Наташа жжот
  • Дуже гарно
  • Жалко волосы .
  • Ты всегда супер!!!
  • Мальвина
  • Выглядит супер!!! Идёт очень
  • Это парик?

Напомним, ранее Наталья Могилевская сделала неожиданное заявление о феминизме и отметила, что "женщина всегда будет недомужчиной".

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