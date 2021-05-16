Русалочка: Наталья Могилевская поразила смелым экспериментом со внешностью
Наталья Могилевская не боится экспериментировать со своей внешностью - певица уже не раз меняла прическу и цвет волос и любит примерять новые образы. Однако новый имидж артистки не на шутку поразил даже преданных поклонников.
В своем Instagram 45-летняя исполнительница выложила видео, в котором показала себя в новом образе и поинтересовалась мнением фанатов.
В ролике Наталья предстала с ярким цветом волос - их корни выкрашены в черный, а длина - в зеленый бирюзового оттенка.
При этом она задумчиво рассматривает свою шевелюру и отмечает, что результат удивил и ее саму.
"Ребят, что-то я переборщила с каким-то пигментом...Что-то оттенок вроде бы не тот. Как вам? Или нормально?" - говорит в ролике артистка.
В подписи к публикации она попросила подписчиков оценить ее новый лук.
"Сегодня конечно не 1 апреля, но...Ставь +, если нравится. Ставь -, если НЕ нравится. Ps. Только мне кажется, что зеленовато", - добавила Могилевская.
Такое преображение вызвало бурные обсуждения в комментариях. Наталью тут же сравнили с Русалочкой, а некоторые фолловеры выразили мнение, что это всего лишь парик.
- Красивый цвет!!!
- Сошла с ума
- Красуня
- Русалка!!!
- Супер
- Прикольно
- На лето самое то
- Наташа жжот
- Дуже гарно
- Жалко волосы .
- Ты всегда супер!!!
- Мальвина
- Выглядит супер!!! Идёт очень
- Это парик?
Напомним, ранее Наталья Могилевская сделала неожиданное заявление о феминизме и отметила, что "женщина всегда будет недомужчиной".