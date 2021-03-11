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Руслан Сеничкин внезапно освоил новое "молодежное" амплуа

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 19:31
Руслан Сеничкин внезапно освоил новое "молодежное" амплуа Видео Сеничкина уже собрали сотни тысяч просмотров в TikTok (фото: пресс-служба 1+1)
Автор: Lite

Ведущий "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин внезапно зарегистрировался в социальной сети TikTok. Видео ведущего и телекулинара уже собрали более 100 тыс. просмотров.

Что публикует Сеничкин в "молодежной" социальной сети - читайте ниже.

Популярный ведущий в своем TikTok-аккаунте делиться рецептами, забавными моментами со съемок и поддерживает мировые тренды.

Руслан Сеничкин внезапно освоил новое &quot;молодежное&quot; амплуа

Руслан Сеничкин внезапно освоил новое &quot;молодежное&quot; амплуа

Скриншоты

Название же аккаунта Руслан выбрал не случайно, ведь панда - любимое животное ведущего сходство с которой неоднократно замечали фаны и друзья.

При этом Сеничкин признается: зарегистрироваться в социальных сетях ему было непросто.

"Я не хотел быть пользователем Фейсбука в 2012 году, но заставила работа. Я не хотел быть в Инстаграм, но понял, что время диктует свое - и я появился в Инстаграм. Не стремился быть в ТикТоке, но стал тиктокером", - рассказывает ведущий.

Сейчас телезвезда вместе с командой осваивает мир новой социальной сети.

"В ТикТок нужно выкладываться на полную, мастерить видео (именно мастерить), выдумывать, быть креативным. Несмотря на то, что там существуют определенные стандарты - хочется придумывать что-то новое, уникальное, необычное, фановое и главное - познавательное, полезное", - рассказал Руслан.

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