Рвет на молекулы от эмоций: Злата Огневич побывала на сафари в Африке

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка", певица Злата Огневич решила устроить себе перезагрузку и отправилась на отдых в жаркую Африку. Звезда уже похвасталась точеной фигурой в купальнике на пляже на Занзибаре, после чего отправилась на сафари на материковой Танзании.

Своими эмоциями, а также красочными фото и видео с животными артистка поделилась в Instagram.

Для поездки Злата выбрала удобный и стильный лук - свободные брюки цвета хаки, белую рубашку, которую она завязала на животе, и соломенную шляпу. Волосы она оставила распущенными и сделала легкий макияж.

Огневич сделала яркое селфи на фоне стада слонов, а также показала кадры с зебрами, фламинго и другими животными.

Злата Огневич осталась в восторге от сафари в Танзании (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Звезда призналась, что провести отпуск в Танзании было самым крутым решением.

"Меня просто рвет на молекулы. Я поехала именно в ту часть Африки, где есть на что смотреть и удивляться. Прекрасная Танзания и сотни километров за два дня, все буквально утопает в зелени, а еще - настоящее африканское сафари. Собственно, ради чего и вся затея", - написала счастливая Злата.

Далее она подробнее рассказала о своем африканском приключении и дала некоторые советы.



"Стоит взять минимально 3-х дневное сафари: и животных больше увидите, да и саму Танзанию, а ещё - манящую Килиманджаро! Название УЖЕ меня завораживает. Будьте готовы, что ездить нужно много, и по бездорожью - тоже. А еще - солнцепёк, но мне-то как раз кайфово, я попала в идеальный климат", - отметила Огневич.

Певице повезло увидеть довольно много обитателей национальных парков.

"За 2 дня побывала в 2-х Национальных парках, увидела стоооолько животных, что даже и не снилось: леопард, лев, слоны, жираф (впервые вживую!!!), африканский буффало, бегемоты, фламинго, марабу, (еще сотню птиц ), зебры, много зебр, антилопа гну, просто антилопа, носорог прятался в кустах, но бинокль помог, лисицы разных видов, шакал, гиена, африканский страус, голубые обезьяны. И все они в естественной среде, и сердце мое не сжимается при виде несчастных животных в клетках. Тут все иначе: полная свобода и много солнца! Я очень счастлива здесь", - поделилась впечатлениями Злата.