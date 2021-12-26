ru ua
Вс, 26 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рыжая девочка или альпийская девственница? Каминская озадачилась выбором наряда

Новина українською →
Воскресенье 26 декабря 2021 17:43
Рыжая девочка или альпийская девственница? Каминская озадачилась выбором наряда Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Слава Каминская примерила несколько стильных нарядов и попросила поклонников помочь ей выбрать, какой же образ лучше.

Снимками в эффектных аутфитах звезда поделилась в Instagram.

Слава делала селфи у зеркала, при этом в отражении можно рассмотреть кухню-гостиную артистки. Отметим, что в ней царит "творческий беспорядок" и на диване валяются вещи.

Исполнительница примерила два платья - сначала платье миди по фигуре насыщенного синего цвета. Наряд отличается одним оголенным плечом и оборкой в районе груди. Волосы Каминской красиво уложены локонами, а на лице - яркий макияж с красной помадой.

Рыжая девочка или альпийская девственница? Каминская озадачилась выбором нарядаРыжая девочка или альпийская девственница? Каминская озадачилась выбором наряда

Второй образ получился более скромным - лаконичное облегающее черное платье с кружевным белым воротником и манжетами на рукавах.

Рыжая девочка или альпийская девственница? Каминская озадачилась выбором наряда

Слава Каминская продемонстрировала два стильных и ярких образа (фото: instagram.com/babaslavka)

"Какое выбрать?
1. "синяя, рыжая девочка"
2. "альпийская девственница"?" - поинтересовалась Слава у подписчиков.

Те принялись бурно выражать свое мнение - большинство проголосовали за синий наряд.

  • Год голубого тигра. Нужно первое
  • Все шикарное на вас
  • Ой, альпийская девственница, насмешили, в обоих очень красиво, но первое прям восторг, цвет очень красивый
  • Всегда как-то иначе представлял себе альпийскую девственницу
  • Синее платье шикарное!
  • Синее очень красиво вам
  • Как самой ярой обьюзерше альпийская девственница не к лицу! Явно синее, чтобы подчеркнуть ваш ужасный характер!!!
  • Черное красивое, синее к отношениям
  • Цвет настроения Синий!
  • Обалденная в синем
  • Альпийская девственница очень даже топ

Напомним, ранее Слава Каминская с экс-мужем устроили яркую вечеринку для детей в стиле сериала "Игра в кальмара".

Читайте LITE в Google News
Слава Каминская
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 2 - особенные украинские голубцы
Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 2 - особенные украинские голубцы