"С такой фигурой – смело за "Оскаром": Каменских в бикини показала аппетитные формы вблизи
Настя Каменских продолжает отдыхать в Мексике с мамой и подругой. Женское трио не просто наслаждается праздным времяпровождением – певица снимает реалити "Девочки рулят" и делится с подписчиками своими личными переживаниями, радостями и горестями. Конечно, не обходиться без горячих пляжных фото, которые звезда не стесняется выкладывать на всеобщее обозрение.
Так, Настя запостила в Instagram жаркий кадр в любимом леопардовом бикини.
Фото было снято с выгодного ракурса, а в кадр крупным планом попали округлые ягодицы певицы, ее стройные ножки и плоский животик. Артистка мечтательно смотрит вдаль и позирует в профиль. На заднем плане виднеются пальмы и столики пляжного кафе с посетителями.
Настя продемонстрировала аппетитную фигуру на пляже (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники артистки поспешили "накрыть" ее волной комплиментов.
- Красотка
- Какая красивая женщина
- Ты идеал любого мужчины!
- Нереально сексуальна и безумно желанна!
- С такой фигурой можно смело идти за "Оскаром"
- Прекрасная фигура
- Настя стройняшка!
- Ноги как у Кендалл
- Ноги длинные. Ах, эти брови в разлет
- Красивая и естественная. Снаружи и внутри
К слову, Настя Каменских призналась, что перенесла коронавирус. После болезни у артистки начались панические атаки, которые ранее не наблюдались. В Мексике неприятные ощущения вновь настигли Настю, и ей пришлось решиться на древний ритуал очищения.