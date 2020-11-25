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Сакральный и интимный момент: Настя Каменских поделилась редким видео с Потапом

Новина українською → Среда 25 ноября 2020 13:59
Сакральный и интимный момент: Настя Каменских поделилась редким видео с Потапом Настя Каменских (.instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Настя Каменских поделилась "сакральным процессом"

Настя Каменских, кажется, успевает все: спортом занимается, хорошо спит, правильно питается - не так давно она рассказала, как есть и не толстеть: для этого певица рассекретила свое любимое блюдо.

А еще Каменских занимается музыкой со своим любимым мужем Потапом. И иногда эти моменты - по-настоящему интимные. Так певица заворожила чувственным видео и подписью к нему, где рассказывает о своей новой композиции. На нем супруги вместе, в домашней обстановке, работают над рождением нового хита.

"Каждая запись новой песни для меня очень сакральная и интимная. Во время этого процесса ты словно оголяешь душу, переживаешь самые искренние и глубокие чувства, которые хочешь сберечь и сохранить в своем сердце. Ты бережешь эту эмоцию и хочешь сохранить ее в памяти на всю жизнь. И сегодня я впервые решила поделиться этим с вами.

Хочу показать вам, как мы записывали этот трек в нашей домашней студии с Потапом. Делюсь самими важными вибрациями и надеюсь, у вас пойдут мурашки, как и у нас во время создания.

Песня Vibe о самых глубинных ощущениях, о женских переживаниях, когда каждая клеточка тела разрывается от счастливой и страстной любви. Поэтому в ней столько чувственных вибраций. Именно того вайба, о котором я пою для вас", - призналась певица.

Сакральные моменты Насти Каменских (видео: www.instagram.com/kamenskux/)

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась с фанатами видео из личного архива, певица призналась - такого она еще не показывала никому и никогда.

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