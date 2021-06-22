Сальма Хайек показала редкое фото единственной дочери: просто прелесть
Сальма Хайек - одна из самых популярных актрис в сети Instagram. Сейчас на ее страницу подписано более 18 миллионов человек. Такой успех - результат открытости звезды и ее позитивного настроя. Она обожает заряжать фолловеров хорошим настроением, делиться событиями из личной жизни и восхищать своим вечно цветущим внешним видом. А вот что касается единственной дочери, то здесь актриса предпочитает быть осторожной. Сальма не показывает лишний раз девушку, которой уже исполнилось 13.
Но порой радует ее редкими детскими фото.
Так, новый пост с Валентиной Паломой - так зовут дочь звезды - она приурочила ко Дню отца. На снимке девочка позирует со своим папой - французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Одетая в белое платьице и такие же босоножки, девочка выглядит невероятно очаровательной. Сам счастливый отец просто не может налюбоваться своей принцессой.
Муж и дочь Сальмы Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
"Прекрасная семья. Счастливого дня отца!", "Волшебная", "Такая милашка", - мгновенно отреагировали поклонники.
Напомним, Сальма и Франсуа-Анри Пино относятся к тому типу пар, кто несколько раз сходился и расходился. В марте 2007-го года они подтвердили новость о помолвке, а также сообщили, что актриса беременна. Через год после рождения малышки они разорвали помолвку. А еще через год, 14-го февраля 2009 года, все же зарегистрировали брак в мэрии 6-го округа Парижа.
Теперь супруги живут мирно и счастливо. Правда, Сальма рассказала, что брак с миллиардером оказался не таким легким, как она ожидала.