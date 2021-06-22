Сальма Хайек показала редкое фото единственной дочери: просто прелесть

Сальма Хайек - одна из самых популярных актрис в сети Instagram. Сейчас на ее страницу подписано более 18 миллионов человек. Такой успех - результат открытости звезды и ее позитивного настроя. Она обожает заряжать фолловеров хорошим настроением, делиться событиями из личной жизни и восхищать своим вечно цветущим внешним видом. А вот что касается единственной дочери , то здесь актриса предпочитает быть осторожной. Сальма не показывает лишний раз девушку, которой уже исполнилось 13.

Так, новый пост с Валентиной Паломой - так зовут дочь звезды - она приурочила ко Дню отца. На снимке девочка позирует со своим папой - французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Одетая в белое платьице и такие же босоножки, девочка выглядит невероятно очаровательной. Сам счастливый отец просто не может налюбоваться своей принцессой.

Муж и дочь Сальмы Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

"Прекрасная семья. Счастливого дня отца!", "Волшебная", "Такая милашка", - мгновенно отреагировали поклонники.

Напомним, Сальма и Франсуа-Анри Пино относятся к тому типу пар, кто несколько раз сходился и расходился. В марте 2007-го года они подтвердили новость о помолвке, а также сообщили, что актриса беременна. Через год после рождения малышки они разорвали помолвку. А еще через год, 14-го февраля 2009 года, все же зарегистрировали брак в мэрии 6-го округа Парижа.