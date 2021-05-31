Сальма Хайек восхитила нежным фото с единственной дочкой: одинаково прекрасны

Сальма Хайек не смогла удержаться от поздравлений любимой дочери в честь Дня матери, который отмечается во Франции 30-го мая.

Сальма порадовала фанатов снимком, где они позируют на берегу океана. Актриса нежно обнимает девочку, одетую в белое платье. Обе они весело смеются и выглядят невероятно счастливыми.

Сальма Хайек с дочкой (фото: instagram.com/salmahayek)

В подписи Хайек поблагодарила дочь, что та запостила это фото и поздравила всех с праздником.

Актриса с мужем (фото: instagram.com/salmahayek)

Также ранее Сальма трогательно поздравила своего мужа - французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино с днем рождения, опубликовав романтическое фото с ним. "С днем ​​рождения, любовь моя", - написала она.