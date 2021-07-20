SALNYK выпустил не совсем привычную летнюю песню

Да, здесь тоже есть танцевальные ритмы, но по мнению автора и исполнителя в этой композиции главное ее содержание.

"Эта песня о том, что может произойти в отношениях между двумя людьми, песня о темной стороне отношений. Я надеюсь, что таких ситуаций никогда, ни у кого не будет, но к сожалению, они будут повторяться вновь и вновь. Здесь есть четкий сюжет и я надеюсь, что совет который идет главным лейтмотивом во всей песни, обязательно пригодится, если такая ситуация произойдет в чьей-то жизни", - говорит SALNYK.

На "Не Бойся" SALNYK не собирается останавливаться и постоянно создает новый материал, который совсем скоро представит нам.

"Сейчас я решил завершить и выпустить “Не Бойся”, поскольку этой песне есть что сказать. Возможно, именно на эту песню я сниму видео, надо еще обдумать идею. Не хочу штампов и банальностей. Хочу найти режиссера, который поможет воплотить мои идеи. Но все же главное - новый материал", - комментирует SALNYK.