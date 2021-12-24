Сам себя не узнаю: Виталий Козловский ошеломил кардинальной сменой имиджа
Украинский певец Виталий Козловский радикально сменил имидж, в результате чего изменился до неузнаваемости.
Кадрами в новом образе, который сделал его моложе лет на 10, артист поделился в разделе сторис своего Instagram.
Так, Виталий избавился от бороды и усов, с которыми ходил уже много лет. В таком виде его действительно непросто узнать!
"Сегодня я неожиданно вернулся в свои 16", - прокомментировал Козловский изменения во внешности.
Певец рассказал, как пришел на радио, где все его знают. Однако охранники были озадачены и не пропускали его, потому что не узнали артиста. Как отметил Виталий, они "сидели с квадратными глазами и не понимали, кто этот незнакомец".
Он также признался, что вполне их понимает.
"Я понимаю, что у людей шок, я сам себя не узнаю", – добавил Козловский.
Виталий Козловский изменился до неузнаваемости (фото: instagram.com/vkozlovskiy)
36-летний артист пошутил, что главным вопросом радиопередачи был: "Где борода и усы Козловского?".
Накануне он снимал клип - возможно, именно для нового музыкального видео и преобразился исполнитель.
Напомним, ранее Виталий Козловский откровенно рассказал об ошибках молодости и ориентации.