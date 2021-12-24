ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сам себя не узнаю: Виталий Козловский ошеломил кардинальной сменой имиджа

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 13:32
Сам себя не узнаю: Виталий Козловский ошеломил кардинальной сменой имиджа Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovskiy)
Автор: Марина Настевич

Украинский певец Виталий Козловский радикально сменил имидж, в результате чего изменился до неузнаваемости.

Кадрами в новом образе, который сделал его моложе лет на 10, артист поделился в разделе сторис своего Instagram.

Так, Виталий избавился от бороды и усов, с которыми ходил уже много лет. В таком виде его действительно непросто узнать!

"Сегодня я неожиданно вернулся в свои 16", - прокомментировал Козловский изменения во внешности.

Сам себя не узнаю: Виталий Козловский ошеломил кардинальной сменой имиджаСам себя не узнаю: Виталий Козловский ошеломил кардинальной сменой имиджа

Певец рассказал, как пришел на радио, где все его знают. Однако охранники были озадачены и не пропускали его, потому что не узнали артиста. Как отметил Виталий, они "сидели с квадратными глазами и не понимали, кто этот незнакомец".

Сам себя не узнаю: Виталий Козловский ошеломил кардинальной сменой имиджа

Он также признался, что вполне их понимает.

"Я понимаю, что у людей шок, я сам себя не узнаю", – добавил Козловский.

Сам себя не узнаю: Виталий Козловский ошеломил кардинальной сменой имиджа

Виталий Козловский изменился до неузнаваемости (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

36-летний артист пошутил, что главным вопросом радиопередачи был: "Где борода и усы Козловского?".

Накануне он снимал клип - возможно, именно для нового музыкального видео и преобразился исполнитель.

Напомним, ранее Виталий Козловский откровенно рассказал об ошибках молодости и ориентации.

Читайте LITE в Google News
Виталий Козловский
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Меган Маркл и принц Гарри выпустили рождественскую открытку и впервые показали 6-месячную дочь
Меган Маркл и принц Гарри выпустили рождественскую открытку и впервые показали 6-месячную дочь