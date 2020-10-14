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Сама нежность: Слава из НеАнгелов заинтриговала романтикой с экс-партнером по Танцам со звездами 2020

Новина українською → Среда 14 октября 2020 14:27
Сама нежность: Слава из НеАнгелов заинтриговала романтикой с экс-партнером по Танцам со звездами 2020 Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Певица и хореограф снова встретились ради танца

Слава Каминская из группы НеАнгелы умеет создать интригу и спровоцировать шквал слухов, тем более певица прячет нового возлюбленного и лишь приоткрывает завесу тайны, переодически выдавая подробности об их отношениях. Кроме того, во время участия в "Танцах со звездами 2020" артистка интриговала горячими кадрами с парнером Дмитрием Дикусаром, а также появилась с ним на презентации проекта "Маскарад" и показывала совместные спортивные тренировки у себя дома. Слава решила вновь немного подразнить подписчиков в Instagram и поделилась нежным роликом с участием Дмитрия.

Чувственное музыкальное сопровождение и кадры, на которых Дмитрий и Слава кружатся в лучах солнца на улице и находятся в непосредственной близости друг к другу сразу же заинтриговала поклонников певицы.

"Вот так рождаются слухи", - подписала романтичное видео артистка, чем еще больше заинтересовала поклонников. Они стали гадать, действительно ли певицу и хореографа связывает нечто большее, чем танцы и дружба, а многие отметили, что они здорово смотрятся вместе.

  • Слухи или нет, но пара вы красивая. Дай Бог еще и счастливая
  • Ну красота же
  • Пусть рождаются слухи. Вместе очень красиво смотритель. Счастья вам, даже, если это только дружба
  • Загадочное и красиво-романтичное видео
  • А было б здорово
  • Милота
  • Вы красиво смотритесь с Дмитрием
  • Чувственность... Ею пронизан даже воздух
  • Ну до чего ж вы красивая пара... Но главное, чтоб вам было комфортно друг с другом... Ну а вдруг?

Судя по "сторис" Славы, она с Дмитрием вновь оказалась в танцевальном классе, где они репетировали чувственный номер.

Напомним, что ранее Слава высказалась о своем возлюбленном и дала отпор критикам.

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