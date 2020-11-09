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Сама женственность: Настя Каменских в одном бикини демонстрирует шикарную фигуру

Новина українською → Понедельник 09 ноября 2020 16:23
Сама женственность: Настя Каменских в одном бикини демонстрирует шикарную фигуру Настя Каменских (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Певица показала пикантное фото

Настя Каменских не так давно рассказала, как есть и не толстеть: певица рассекретила свое любимое блюдо. А теперь певица "с чистой совестью" похвасталась стройной шикарной фигурой. В своем Instagram Настя показала снимок в одном купальнике-бикини, фолловеры отметили, что их кумир заметно похудела.

"Нашла в телефоне еще одно фото с лета. Сколько же воспоминаний осталось до сих пор! Я уже рассказывала, что веду электронный дневник, где возле моих фото написано воспоминание о том дне, когда оно было сделано?

Люблю иногда его пересматривать и вспоминать радостные моменты. А еще, скоро мы все будем подводить итоги года и можно будет пересмотреть свои записи и понять, насколько интересным и продуктивным был этот год для меня. Берите на заметку", - дала еще один дельный совет певица поклонникам.

Сама женственность: Настя Каменских в одном бикини демонстрирует шикарную фигуру

Настя Каменских - кладезь полезных советов (instagram.com/kamenskux/)

Фолловеры признались, что Настя - одна из самых красивых женщин Украины для них и вообще она - воплощение женственности.

Напомним, Настя Каменских обожает свою семью и всегда тепло отзывается о родителях. Так, на днях мама певицы Лидия отпраздновала свой день рождения - и, разумеется, ее звездная дочь не обошла вниманием такое радостное событие. Певица делилась совместным фото с именинницей в сторис Instagram и писала для нее теплые слова и пожелания.

Певица показала, как прошло празднование, вона запостила снимки с дня рождения. На одном из фото Каменских и ее супруг Потап обнимают маму артистки.

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