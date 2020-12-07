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Самая горячая на планете: Эшли Грэм покорила роскошным телом в откровенном видео из душа

Новина українською → Понедельник 07 декабря 2020 19:27
Самая горячая на планете: Эшли Грэм покорила роскошным телом в откровенном видео из душа Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Эшли Грэм вновь порадовала фанатов откровенным видео, которое вышло также и полезным. 33-летняя модель решила показать, как она ухаживает за кожей, чтобы она оставалась мягкой и бархатистой. Молодая мама позирует в одном полотенце, нанося любимое средство на кожу. В откровенном ролике она, как обычно, засветила пышную грудь и роскошные бедра.

Эшли в новом ролике (видео: instagram.com/ashleygraham)

"Прыгай со мной в душ!! Уход за собой стал еще более важным с тех пор, как я стала мамой, поэтому излишне говорить, что теперь я ЦЕНЮ свое время в душе (или ванне)! Любые другие мамы там согласны?? Оповещение о новом продукте для всех, кто чувствует то же самое... Этот сахарный скраб с чистым сиянием заставляет меня чувствовать, что я нахожусь в спа-салоне в своей собственной квартире. Мне нравится, что он сделан с использованием супер-богатых масел, кожа увлажнена и сияет без использования лосьона…", - написала Эшли под горячим постом.

К слову, Грэм в ролике предстала без макияжа. На ее чистом лице сияет улыбка, и она выглядит столь свежей и сияющей, что фанаты не могли сдержать слов восторга. "Какая ты красивая", "Вау", "Ты невероятная, Эшли", "Лучшая", "Королева душа", "Ты идеал", "Вот это да! Эшли, ты самая сексуальная женщина на планете, красивая женщина, красивая улыбка, красивая кожа! О Боже! ты просто прекрасна",- пишут преданные поклонники.

Ранее мы писали, что Грэм покорила фанов аппетитным телом в откровенном наряде.

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