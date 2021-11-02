ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Самая горячая звезда Болливуда прямо сейчас на ярких фото, от которых трудно отвести взгляд

Новина українською →
Вторник 02 ноября 2021 17:23
Самая горячая звезда Болливуда прямо сейчас на ярких фото, от которых трудно отвести взгляд Дипика Падуконе (фото: instagram.com/deepikapadukone)
Автор: RBC.UA

Дипику Падуконе называют королевой Болливуда, в популярности с ней может соперничать разве что Приянка Чопра. Настоящий успех пришел к ней после участия в фильме "Три икса: Мировое господство". Актриса буквально проснулась знаменитой на весь мир, который не желал терять ее из поля зрения ни на минуту

Сегодня на индийскую красавицу в Instagram подписано в сети около 62 млн пользователей.

И это несмотря на то, что большинство снимков, включая фото со своей роскошной свадьбы с Ранвиром Сингхом, она удалила. "Обнулившись", актриса начала новую главу жизни, но осталась такой же очаровательной. Убедитесь сами!

Самая горячая звезда Болливуда прямо сейчас на ярких фото, от которых трудно отвести взглядСамая горячая звезда Болливуда прямо сейчас на ярких фото, от которых трудно отвести взглядСамая горячая звезда Болливуда прямо сейчас на ярких фото, от которых трудно отвести взглядСамая горячая звезда Болливуда прямо сейчас на ярких фото, от которых трудно отвести взглядСамая горячая звезда Болливуда прямо сейчас на ярких фото, от которых трудно отвести взглядДипика Падуконе (фото: instagram.com/deepikapadukone)

Также ранее Роузи Хантингтон-Уайтли заинтриговала внушительным животиком. Пользователи сети уверены, что у нее будут близнецы от Джейсона Стетхэма.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Вакцинировался первой дозой - и заболел COVID: когда прививаться второй раз и нужно ли это делать
Вакцинировался первой дозой - и заболел COVID: когда прививаться второй раз и нужно ли это делать