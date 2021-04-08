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Самая красивая: 53-летняя Николь Кидман в прозрачной блузе похвасталась стройной фигурой

Новина українською → США, Четверг 08 апреля 2021 21:32
Самая красивая: 53-летняя Николь Кидман в прозрачной блузе похвасталась стройной фигурой Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: Lite

Николь Кидман порадовала фанатов новостями о очередной проекте. Она сообщила, что биографический драматический фильм "Быть Рикардо", работа над которым началась еще в 2015-м году, наконец в производстве и скоро увидит мир. Главные роли в нем играют Кидман, а также Хавьер Бардем.

Информацию она сопроводила новым снимком в своем блоге, который вызвал массу эмоций у поклонников голливудской дивы.

Николь стоит напротив белой стены, указывая на запрещающие съемку надписи. Она одета в черные облегающие брюки, а также роскошную блузу с прозрачными шифоновыми рукавами и аппликацией на груди с пайетками. Такой образ сделал ее и без того стройную фигуру просто совершенной.

Самая красивая: 53-летняя Николь Кидман в прозрачной блузе похвасталась стройной фигурой

Николь Кидман сообщила о новой роли (фото: instagram.com/nicolekidman)

Волосы стилисты уложили звезде в безупречную укладку с легкими волнами, а макияж сделали минимальным, но выразительным. Выглядит Кидман как всегда роскошно: молодой и свежий лук знаменитости в который раз покорил сеть.

"Ты просто Барби!", "Самая красивая женщина в мире", "Очень, очень красивая", "Вау", "Я так люблю тебя", "Ты лучшая", "Королева", "Ты такая красивая, Николь", - пишут они.

Также ранее звезда демонстрировала несколько кадров из фешн-съемки, где демонстрирует красное платье.

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