Самая красивая: 54-летняя Сальма Хайек взорвала сеть молодым внешним видом
Сальма Хайек показала новое фото, на котором выглядит невероятно молодо. Актриса вызвала бурную реакцию своих фолловеров, вдохновив их своей лучезарной улыбкой.
Сальма запостила снимок в личном блоге сети Instagram.
Сальма Хайек выглядит на снимке счастливой и довольной. Она надела черный джемпер, а в макияже выбрала приглушенные оттенки. Волосы звезда распустила по плечам, вытянув их упругими мягкими волнами на подобие "ангелов" Victoria`s Secret.
Сальма Хайек покорила сеть красотой (фото: instagram.com/salmahayek)
"Улыбайтесь", - написала Сальма под снимком, в ответ же получила многочисленные приятные слова и комментарии.
"Твоя улыбка - яркий свет для этого мира и символ этого фандома. Пожалуйста, никогда не переставай улыбаться, мы тебя любим", "Я обожаю твою улыбку", "Самая красивая улыбка в мире", "Сальма, ты просто идеальная", - такими словами просто засыпали супругу Франсуа-Анри Пино.
К слову, Сальма не так давно рассказала, что быть женой миллиардера не так уж и сладко. По словам звезды, порой это похоже на настоящую дискриминацию.