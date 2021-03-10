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Самая красивая: 54-летняя Сальма Хайек взорвала сеть молодым внешним видом

Новина українською → США, Среда 10 марта 2021 19:48
Самая красивая: 54-летняя Сальма Хайек взорвала сеть молодым внешним видом Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек показала новое фото, на котором выглядит невероятно молодо. Актриса вызвала бурную реакцию своих фолловеров, вдохновив их своей лучезарной улыбкой.

Сальма запостила снимок в личном блоге сети Instagram.

Сальма Хайек выглядит на снимке счастливой и довольной. Она надела черный джемпер, а в макияже выбрала приглушенные оттенки. Волосы звезда распустила по плечам, вытянув их упругими мягкими волнами на подобие "ангелов" Victoria`s Secret.

Самая красивая: 54-летняя Сальма Хайек взорвала сеть молодым внешним видомСальма Хайек покорила сеть красотой (фото: instagram.com/salmahayek)

"Улыбайтесь", - написала Сальма под снимком, в ответ же получила многочисленные приятные слова и комментарии.

"Твоя улыбка - яркий свет для этого мира и символ этого фандома. Пожалуйста, никогда не переставай улыбаться, мы тебя любим", "Я обожаю твою улыбку", "Самая красивая улыбка в мире", "Сальма, ты просто идеальная", - такими словами просто засыпали супругу Франсуа-Анри Пино.

К слову, Сальма не так давно рассказала, что быть женой миллиардера не так уж и сладко. По словам звезды, порой это похоже на настоящую дискриминацию.

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