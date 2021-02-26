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Самая красивая на планете: 53-летняя Николь Кидман взорвала сеть "честным" фото из обычной жизни

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 18:19
Самая красивая на планете: 53-летняя Николь Кидман взорвала сеть "честным" фото из обычной жизни Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: Lite

Николь Кидман, которая не так часто делится снимками из личного архива, показала очередной из них. На фото 53-летняя звезда позирует еще ребенком. Но девочка уже тогда обладала необычайной харизмой и красотой, уверены интернет-пользователи.

Николь запостила сразу два фото: одно из детства, а второе - из обычной жизни, сделанное недавно. "Маленькая Ник - большая Ник", - написала она.

На первом Николь предстала в милом платье с зеленым растительным принтом, который так к лицу рыжеволосой красавице. Девочка выглядит серьезной не по годам и просто очаровательной. Второе фото сделано вблизи: 53-летняя Николь улыбается в камеру, спустив пряди своих роскошных волос на лицо. Гладка кожа, упругие завитки и обворожительная улыбка жены Кита Урбана просто покорили сеть.

Самая красивая на планете: 53-летняя Николь Кидман взорвала сеть &quot;честным&quot; фото из обычной жизниСамая красивая на планете: 53-летняя Николь Кидман взорвала сеть &quot;честным&quot; фото из обычной жизниНиколь покорила сеть милыми снимками (фото: instagram.com/nicolekidman)

"Самая красивая женщина в мире", "Самая красивая женщина, которая когда-либо существовала! Люблю тебя, Ник", "За эти кудряшки можно умереть", "Николь, ты выглядишь восхитительно, оставайся красивой", "О боже, какая милая", "Это так забавно… Ты совсем не изменилась", - обрушился на нее шквал комплиментов.

Ранее Николь Кидман похвасталась стройной фигурой в облегающих джинсах и топе.

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