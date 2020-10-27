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Самая красивая женщина: Тина Кароль ошеломила сеть роскошным бюстом в откровенном наряде

Новина українською → Вторник 27 октября 2020 11:55
Самая красивая женщина: Тина Кароль ошеломила сеть роскошным бюстом в откровенном наряде Тина Кароль (instagram.com/tina_karol/)
Автор: Lite

Тина Кароль продемонстрировала шикарную фигуру в обтягивающем платье

Тина Кароль, ведущая голдрума на шоу "Танцы со звездами 2020", недавно призналась, кто ее фавориты на проекте: артистка рассекретила пару, за которую болеет на шоу. А теперь певица ошеломила поклонников в соцсетях своим нарядом для выпуска программы.

Тина Кароль показала снимки, на которых она позирует в платье от знаменитого дизайнеры. Тина демонстрирует отличную фигуру и шикарный бюст в обтягивающем наряде с откровенным декольте. Белое платье певицы выигрышно смотрится на красном фоне.

Самая красивая женщина: Тина Кароль ошеломила сеть роскошным бюстом в откровенном нарядеСамая красивая женщина: Тина Кароль ошеломила сеть роскошным бюстом в откровенном наряде

Тина Кароль шокировала фанатов своей красотой (фото: instagram.com/tina_karol/)

"Самая красивая женщина", "С каждым днем все больше расцветаешь, улыбайся, сияй, будь самой счастливой", "Невероятная", "Несите огнетушитель", "Такая сильно красивая", - не сдерживали эмоций фанаты Тины в комментариях.

Напомним, что Тина Кароль недавно шокировала сеть признанием. Оказывается, популярная певица ради искусства... рылась в помойке. Чего только не сделаешь ради эксклюзивных кадров на киевской свалке! "Я рылась в помойке. На это смотрели люди и снимали на камеры", - призналась Тина.

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