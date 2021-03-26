ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Самая лучшая навсегда: Моника Беллуччи покорила сеть красотой на редком архивном фото

Новина українською → , Пятница 26 марта 2021 22:31
Самая лучшая навсегда: Моника Беллуччи покорила сеть красотой на редком архивном фото Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моника Беллуччи опубликовала новое фото из личного архива, на котором показалась поклонникам "просто богиней". В свои 56 звезда по-прежнему считается одной из самых красивых в мире.

Снимок вызвал бурную реакцию пользователей сети, всего за несколько часов набрав огромное количество лайков и комментариев.

Моника позирует для известного ювелирного бренда Cartier, с которым сотрудничает уже давно. В атласном корсете, который подчеркивает роскошное тело Моники, и с необычным колье она выглядит невероятно притягательной. Макияж актрисе сделали с яркими тенями и блестящими губами, а прическу - объемной, в афроамериканском стиле.

Самая лучшая навсегда: Моника Беллуччи покорила сеть красотой на редком архивном фотоМоника Беллуччи на архивном фото (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Самая красивая навсегда", "Прекрасная женщина! Люблю тебя, Моника", "Этот кадр просто супер. Ты выглядишь такой привлекательной", "Ох, просто богиня", "Красивая и чувственная", "Великолепная", "Моника. Вы очень красивая и очаровательная женщина. Я очень люблю вас с детства и мечтаю с вами сфотографироваться", - засыпали ее поклонники приятными словами.

Ранее Моника демонстрировала свое по-прежнему роскошное тело в смелом комбинезоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Моника Беллуччи актриса модель
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Минздраве рассказали о новой вакцине: какие противопоказания и возможные "побочки"
В Минздраве рассказали о новой вакцине: какие противопоказания и возможные "побочки"