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Самая милая семья: Юлия Санина восхитила поклонников трогательными снимками с мужем и сыном

Новина українською → Четверг 17 декабря 2020 20:31
Самая милая семья: Юлия Санина восхитила поклонников трогательными снимками с мужем и сыном Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Юлия Санина еще во время проекта "Танцы со звездами" не раз признавалась, что очень скучает по семье. Она называла мужа и сына главными болельщиками и обещала уделить им море времени, когда наконец освободится.

И вот это время настало - вся семья в сборе и даже успела отдохнуть в Египте. Звезда все время радует поклонников фото с солнечной страны: семья побывала на яхте в открытом море, посетила знаменитый аквариум и просто покупалась и повалялась на пляже.

А теперь Юлия умилила своих поклонников снимками с видеоработы, которую она представила не так давно. На кадрах - муж Валентин и сын Данил на съемочной площадке, есть и одно совместное с Саниной фото - в машине.

"Все було так. І нехай так і лишається", - написала, как всегда, лаконично, звезда под своими постом.

Самая милая семья: Юлия Санина восхитила поклонников трогательными снимками с мужем и сыном

Самая милая семья: Юлия Санина восхитила поклонников трогательными снимками с мужем и сыномСамая милая семья: Юлия Санина восхитила поклонников трогательными снимками с мужем и сыномВместе и на работе, и на отдыхе (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Вы самая милая семья", "Вы такие милые", "Очень", - написали под снимками поклонники, которые обожают, когда Юлия делится семейными фото с ними.

Напомним, что после объявления победителя шоу "Танцы со звездами 2020" Илона Гвоздева призналась, что считает второе место Юлии Саниной "очень обидным местом", ведь, по ее мнению, хоть победу Санты Димопулос и заслужила, но все же победителем для Илоны стала Санина.

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