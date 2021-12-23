Самая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телу

28-летняя Хантер Макгрейди – успешная американская модель, подкастер и молодая мама – твердо верит в то, что нужно принимать тело, в котором вы родились. Но так было не всегда.

По словам девушки, активно пропагандировать любовь к себе она стала после того, как наткнулась на многочисленные препятствия в карьере из-за своего веса. Поначалу Хантер пыталась соответствовать рекламодателям, которые всячески лепили из нее очередную стройную красотку. Но даже когда ее фигура достигла идеальных пропорций, как для ее природных данных, она получила отказ. И это стало шоком. Но и началом пути к себе.