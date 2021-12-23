ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Самая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телу

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 11:53
Самая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телу Хантер Макгрейди вдохновляет любить свое тело (фото: instagram.com/huntermcgrady)
Автор: RBC.UA

28-летняя Хантер Макгрейди – успешная американская модель, подкастер и молодая мама – твердо верит в то, что нужно принимать тело, в котором вы родились. Но так было не всегда.

По словам девушки, активно пропагандировать любовь к себе она стала после того, как наткнулась на многочисленные препятствия в карьере из-за своего веса. Поначалу Хантер пыталась соответствовать рекламодателям, которые всячески лепили из нее очередную стройную красотку.

Но даже когда ее фигура достигла идеальных пропорций, как для ее природных данных, она получила отказ. И это стало шоком. Но и началом пути к себе.

Модель не сразу пришла к работе с лучшими журналами и брендами, включая Fabletics и Olay. Ей понадобилось время и помощь психотерапевта, чтобы отойти от травмы и переосмыслить все. Были даже моменты, когда она хотела бросить карьеру.

Но однажды Хантер увидела, как на глянцевых обложках красовались Тара Линн, Кэндис Хаффин и Робин Лоули. Эти девушки plus-size выглядели так роскошно и при этом так уверенно, что Макгрейди вдруг осознала всю нелепость переделывания себя.

Она вернулась к работе, где заняла свою уникальную нишу. Теперь уже Хантер стала проводником для миллионов женщин, которые не могли найти гармонию с собственным телом, в счастливую и полноценную жизнь.

Самая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телуСамая популярная модель plus-size показывает фото, которые заставят вас переосмыслить отношение к своему телу

Хантер Макгрейди выглядит потрясающе в своем весе (фото: instagram.com/huntermcgrady)

Также читайте, о ком грезили в юности Принц Гарри, Риз Уизерспун, Бритни Спирс и другие звезды.

Также смотрите, какими самыми смелыми и неожиданными образами образами Кейт Миддлтон удивляла в 2021 году.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес Модные тренды
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину на смену морозам придет период потепления с осадками: прогноз до конца года
В Украину на смену морозам придет период потепления с осадками: прогноз до конца года