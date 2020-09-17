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Самая спортивная модель Изабель Гулар похвасталась бесконечными ногами в пикантном мини

Новина українською → Четверг 17 сентября 2020 10:45
Самая спортивная модель Изабель Гулар похвасталась бесконечными ногами в пикантном мини Изабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Автор: Lite

Девушка показала фотосессию из Парижа

Бразильская супермодель Изабель Гулар представила в своем блоге новые фото – девушка отправилась в Париж, где приняла участие в стильной фотосессии. В кадре она предстала в эффектном образе, продуманном до мелочей. Модель, которая славится своими выдающимися внешними данными и точеной фигурой, подчеркнула их черной мини-юбкой, шелковой блузой и стильным жакетом бежевого оттенка с тонким поясом на талии. Кепи и туфли на внушительных каблуках стали завершением более чем удачного лука.

Самая спортивная модель Изабель Гулар похвасталась бесконечными ногами в пикантном мини

Ноги девушки сводят с ума сеть (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Изабель сделала несколько фото, продемонстрировав свои бесконечные ноги со всех ракурсов. «Парижские ночи», – сделала она романтичную подпись. На фоне огней и роскошной архитектуры французской столицы девушка смотрелась невероятно эффектно. «Вау, ты просто богиня», «70% ног», «Ноги ушли в бесконечность и даже за пределы», «Я в восторге», – тут же отозвались фанаты 35-летней красавицы, написав ей массу комментариев…

Самая спортивная модель Изабель Гулар похвасталась бесконечными ногами в пикантном миниИзабель Гулар в Париже (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Напомним, Изабель известна в сети как одна из самых спортивных моделей. Она уделяет своим тренировкам массу времени сил. И результаты получает чем выдающиеся. Идеальное тело Гулар приводят в пример многочисленные модные порталы, а поклонники прзнаются, что одним своим видом Изабель заставляет их встать с дивана и отправиться в фитнес-зал.

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