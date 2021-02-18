Само совершенство: томная Маша Ефросинина свела с ума соблазнительным видео

Маша Ефросинина была и остается для своих поклонников синонимом иконы стиля. Она умеет эффектно одевать и обыгрывать брендовые аутфиты, которые безупречно сидят на стройной фигуре ведущей. К слову, о своем секрете, как не есть на ночь , она недавно рассказала на всю страну. На свежем видео Маша показала ауттейки нового фотосета, поразив поклонников.

Ведущая восхищает кокетством, сексуальностью и женственность в ролике, который запостила в Instagram .

Томная Маша эффектно позирует перед фотографом в платье с открытой линией декольте и плечами. Ее яркий макияж сделан с акцентом на красные соблазнительные губы. Волосы собраны, а пару прядей выпущены на лицо, челка аккуратно уложена. Она подпевает строки играющего на заднем фоне трека и вживается в образ роковой красотки.

"ll I need, is your love tonight", - одписала соблазнительное видео Маша.

Поклонники были несказанно рады увидеть Машу в откровенно сексуальном образе. Они по достоинству оценили ролик.