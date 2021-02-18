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Само совершенство: томная Маша Ефросинина свела с ума соблазнительным видео

Новина українською → Четверг 18 февраля 2021 14:58
Само совершенство: томная Маша Ефросинина свела с ума соблазнительным видео Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Lite

Маша Ефросинина была и остается для своих поклонников синонимом иконы стиля. Она умеет эффектно одевать и обыгрывать брендовые аутфиты, которые безупречно сидят на стройной фигуре ведущей. К слову, о своем секрете, как не есть на ночь, она недавно рассказала на всю страну. На свежем видео Маша показала ауттейки нового фотосета, поразив поклонников.

Ведущая восхищает кокетством, сексуальностью и женственность в ролике, который запостила в Instagram.

Томная Маша эффектно позирует перед фотографом в платье с открытой линией декольте и плечами. Ее яркий макияж сделан с акцентом на красные соблазнительные губы. Волосы собраны, а пару прядей выпущены на лицо, челка аккуратно уложена. Она подпевает строки играющего на заднем фоне трека и вживается в образ роковой красотки.

"ll I need, is your love tonight", - одписала соблазнительное видео Маша.

Поклонники были несказанно рады увидеть Машу в откровенно сексуальном образе. Они по достоинству оценили ролик.

  • Как круто
  • Божественно
  • Оо, Мария! Вы -само совершенство!
  • Идеальная
  • Шикарная
  • Маша, Вы кайф
  • Слов не могу подобрать... Вы потрясающая, Мария
  • До чего восхитительна
  • Боже, какая секси-красотка
  • Очень красивая и сексуальная девушка Маша
  • Ого, Машуля. Ничего себе. Это что-то новенькое. Молодец!
  • Гипнотические губы

Напомним, что ранее Маша Ефросинина повеселилась на «отвязной» вечеринке по случаю дня рождения Оли Поляковой.

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