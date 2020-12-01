Самое обидное место: Илона Гвоздева призналась, кого считает главными победителями Танцев со звездами

В тройке финалистов танцовщица была уверена

Победители "Танцев со звездами" названы, но страсти вокруг проекта продолжают кипеть. Илону Гвоздеву "накрыла" ностальгия по собственному участию в проекте. Танцор и хореограф поделилась с фанатами искренними фото и призналась, что это одно из самых невероятных чувств - стоять не сцене.

Сегодня Илона решила высказать в последний раз и дать свою оценку всему, что происходило на главном паркете страны.

Илона расставила точки над і (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Сегодня мой последний пост в этом году, который будет посвящён @tanci1plus1, хочу ответить всем и сразу на вопрос, которым меня засыпали вы, мои дорогие:

"Кто, по моему мнению, должен был выиграть в этом сезоне и получить заветный ?".

Ну что ж, во-первых, безусловно, все пары, которые танцевали в финале и были в финале - это 100% заслужено и, исходя из моего опыта работы в шоу, было предсказуемо. Эту тройку финалистов я видела еще вначале проекта. Особенно когда @olegg.vynnyk покинул проект и все волчицы ушли вместе с ним. Конечно, женщины в этом году сделали это шоу. Низкий им всем поклон за колоссальный труд и отдачу и конечно же Спасибо @tanci1plus1 и всей команде за невероятно мощный сезон, а @zavaduk респект за профессионализм.

3е место заняла пара @nadyameiher и @kyryll_v, считаю их место абсолютно заслуженным среди оставшихся двух других кандидаток. Надежда молодец и женщина с очень сильным внутренним стержнем. Она стала для многих женщин примером и мотиватором! Думаю, она для себя взяла от шоу что хотела и вскоре мы ещек не раз увидим ее блистающей на сцене в свете софитов.

1е место @santadimopulos и @maksleonov_official Победители. Браво, каждый эфир круто, мощно, сильно, профессионально, но, к сожалению, для меня каждый раз просто ровно, особого роста не было, просто одинаково всегда хорошо. Конечно, поздравляю с победой, скорее всего в этом году победил профессионализм, а не рост участницы.

2е место, как по мне, самое обидное место. Всего одного ПА не хватило @zhuk_dmytro и @the_hardkiss. Эта участница с первого эфира стала для меня открытием этого шоу, именно Юлия, за время проекта показала наибольший рост во всех смыслах этого слова, именно она для меня была фавориткой всех эфиров, все их номера были всегда наполнены смыслом, настоящими эмоциями, исполнены на высоком профессиональном уровне и по технике и по стилям танцев, чего только стоил их последний Hip-Hop! Да они просто разорвали паркет и соперников "в хлам". Даже @gregchapkis пришеел в восторг, он то знает в этом толк. Для меня именно это пара стала победителями и считаю абсолютно справедливым тот факт, что в этом сезоне разделили между профи и ростом. Вот и все" - написала Илона.

Напомним, что Танцы со звездами 2020 суперфинал состоялся 29 ноября на телеканале "1+1".