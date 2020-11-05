Самое обидное: жена Павлика сделала признание в годовщину их знакомства

Девушка поделилась особыми воспоминаниями

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова старается развивать свій блог и быть ближе к подписчикам в соцсети и поклонникам творчества артиста, ведь является еще и его концертным директором. В конце мая пара расписалась и узаконила отношения. Хотя до этого они 5 лет были вместе, но прятали свой роман. Так, 4 ноября Виктор и Екатерина праздновали годовщину, в честь чего девушка решила поделиться в Instagram некоторыми подробностями знакомства с артистом и рассказать о знаковых событиях в их жизни.

Катя подарила мужу оригинальные капкейки с их фото, а певец оценил вкусную идею жены. Супруги отправились праздновать значимую для них дату в один из киевских ресторанов.

"Нам 5 лет. Я как и прежде люблю тебя с таким трепетом. Когда ты на гастролях, я плохо сплю, а когда уезжаешь по делам - считаю каждую минуту. И это правда. Спасибо за все, любимый", - подписала она нежные фото с артистом.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отметили 5 годовщину знакомства (фото: instagram.com/repyahovakate)

К слову, Екатерина призналась, что год назад, 4 ноября, она с мужем купила обручальные кольца. Девушка также покзала памятное фото букета, который подарила любимому артисту 4 ноября 2015 ода – в день их личного знакомства. К цветам прилагалась записка.

Виктор и Екатерина ровно год назад купили обручальные кольца (фото: instagram.com/repyahovakate)

"И что самое обидное, он ее выбросил сразу после этой фотографии. А выставил фото уже после знакомства 5 ноября. Когда он делал фотографию, мы еще не познакомились. Познакомимся через 30 секунд, когда он из фойе отеля поднимается на свой этаж", - поделилась подробностями Екатерина.

Екатерина раскрыла детали знакомства с певцом (фото: instagram.com/repyahovakate)

Напомним что ранее Екатерина Репяховаа снялась топлес и поделилась фото.