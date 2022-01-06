ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не самое приятное зрелище: Дантес и Дорофеева в Мексике пожаловались на "неприятности"

Новина українською →
Мексика, Четверг 06 января 2022 19:36
Не самое приятное зрелище: Дантес и Дорофеева в Мексике пожаловались на "неприятности" Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофеева и Владимир Дантес по примеру звездных коллег и друзей отправились в зимний отпуск в начале года. Пара выбрала популярное среди украинских знаменитостей направление – Мексику. К слову, туда же улетели Потап и Настя Каменских, а также Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном.

На страницах в Instagram Вова и Надя показали первые кадры из мексиканского отпуска.

Вдалеке от дома, на пляже Тулума артист придался философским рассуждениям и опубликовал задумчивое фото.

Не самое приятное зрелище: Дантес и Дорофеева в Мексике пожаловались на &quot;неприятности&quot;

Владимир придался философским рассуждениям на пляже (instagram.com/vladimirdantes)

Он порассуждал о том, как с теченем времени на разных этапах жизненного пути менялось его восприятие классических любимых произведений, некогда оставивших неизгладимое впечатление в его памяти. Так, Вова переосмыслил "Великого Гетсби".

"Ужасно несправедливое, неправильное, тоскливое, но с улыбкой на лице произведение. Показывающее, что любовь - не всегда самое экологичное в жизни. Возможно..иногда лучше и без нее", - поделился он невеселыми выводами о шедевре Скотта Фицжеральда.

Также Владимир отметил, то лакмусовой бумажкой его взросления и смены восприятия реальности является "Маленький принц".

Не самое приятное зрелище: Дантес и Дорофеева в Мексике пожаловались на &quot;неприятности&quot;

В Мексике Владимир и Надя впервые (instagram.com/vladimirdantes)

В конце своей откровенной философской речи певец заговорил на более приземленную тему.

"Возможно, это все из-за того, что я забыл взять с собой косметичку со всеми дезиками, щетками, средствами для волос и триммер. Теперь 2 недели буду отращивать бороду. А это не самое приятное зрелище", - посетовал он.

Надя Дорофеева на отдыхе также столкнулась с неприятностями – певица сообщила, что весь отпуск вынуждена будет проходить с собранными и заколотыми волосами, вед это единственная прическа, которую она может себе позволить в новой климатической зоне.

Не самое приятное зрелище: Дантес и Дорофеева в Мексике пожаловались на &quot;неприятности&quot;

Надя посетовала на проблемы с прической (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Позже Надя показала, как вышла из положения. Она заплела мелкие косички и поделилась оптимистичными планами.

Не самое приятное зрелище: Дантес и Дорофеева в Мексике пожаловались на &quot;неприятности&quot;

Не самое приятное зрелище: Дантес и Дорофеева в Мексике пожаловались на &quot;неприятности&quot;

Надя намерена провести отпуск в Мексике продуктивно (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"Я так давно хотела сюда приехать. Атмосфера, погода, еда, люди - первые афигенные впечатления. Впереди нас ждут всякие практики и экскурсии в древние места. Все это для меня вызовы, ведь первое - я боюсь, а второе – ненавижу. Но тут прям тянет. Это как с оливками, которые мы в детстве не любили, а сейчас говорим им "да". Интересно, видимо меняюсь", - констатировала певица.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева взволновала стройными формами в белье.

Читайте LITE в Google News
Надя Дорофеева Владимир Дантес
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Рождество Христово 2022: как правильно встретить и отметить праздник
Рождество Христово 2022: как правильно встретить и отметить праздник