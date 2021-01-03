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Самое ценное: Яма с женой и сыном в total white образах растопили сердца новогодним счастьем

Новина українською → Воскресенье 03 января 2021 19:38
Самое ценное: Яма с женой и сыном в total white образах растопили сердца новогодним счастьем Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном (фото: instagram.com/lilliya_yama)
Автор: Ольвия Агаркова

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном не перестает очаровывать поклонников душевными семейными фотосетами. Только недавно он показал лицо подросшего мальчика и познакомил с ним поклонников, а также рассказал об особой новогодней игрушке, которую они с женой привезли из Венеции. В преддверии нового года хореограф с семьей принял участие в теплой семейной фотосессии, а сейчас показал поклонникам полные нежности кадры.

Судья "Танцев со звездами" опубликовал в Instagram публиковал серию новогодних снимков с женой и сыном. Влад и Лилиана выбрали одежду в одинаковых оттенках – молочных. Вся семья с маленьким Леоном разместилась на полу – жена хореографа обнимает мужа, а мальчик целует руку мамы.

Самое ценное: Яма с женой и сыном в total white образах растопили сердца новогодним счастьем

Самое ценное: Яма с женой и сыном в total white образах растопили сердца новогодним счастьем

Самое ценное: Яма с женой и сыном в total white образах растопили сердца новогодним счастьем

Влад с женой Лилианой и сыном Леоном снялись в праздничном фотосете (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"С вами я счастлив, Семья!" - с гордостью подписал фото Влад, что привело поклонников в полный восторг.

  • Самая красивая пара - всего Вам самого светлого!
  • Самое ценное, что может услышать каждая женщина!
  • Счастья вам побольше, вы такие классные
  • Какие вы все красивые
  • Как же вы похожи
  • Ребята, какие вы красивые!
  • Прекрасная семья
  • Одна милота
  • Еще дочку нужно!
  • Какие же крутые фото! Столько нежности, тепла и любви!

Напомним, что ранее Влад Яма рассмешил забавных фото из жарких стран.

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