Самое ценное: Яма с женой и сыном в total white образах растопили сердца новогодним счастьем

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном не перестает очаровывать поклонников душевными семейными фотосетами. Только недавно он показал лицо подросшего мальчика и познакомил с ним поклонников, а также рассказал об особой новогодней игрушке, которую они с женой привезли из Венеции. В преддверии нового года хореограф с семьей принял участие в теплой семейной фотосессии, а сейчас показал поклонникам полные нежности кадры.

Судья "Танцев со звездами" опубликовал в Instagram публиковал серию новогодних снимков с женой и сыном. Влад и Лилиана выбрали одежду в одинаковых оттенках – молочных. Вся семья с маленьким Леоном разместилась на полу – жена хореографа обнимает мужа, а мальчик целует руку мамы.

Влад с женой Лилианой и сыном Леоном снялись в праздничном фотосете (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"С вами я счастлив, Семья!" - с гордостью подписал фото Влад, что привело поклонников в полный восторг.

Самая красивая пара - всего Вам самого светлого!

Самое ценное, что может услышать каждая женщина!

Счастья вам побольше, вы такие классные

Какие вы все красивые

Как же вы похожи

Ребята, какие вы красивые!

Прекрасная семья

Одна милота

Еще дочку нужно!

Какие же крутые фото! Столько нежности, тепла и любви!

Напомним, что ранее Влад Яма рассмешил забавных фото из жарких стран.