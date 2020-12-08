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Как на самом деле звучит голос Светланы Лободы: разница вас впечатлит

Новина українською → Вторник 08 декабря 2020 12:35
Как на самом деле звучит голос Светланы Лободы: разница вас впечатлит Светлана Лобода в студии пишет песню (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Светлана Лобода готовится вскоре выпустить новую песню под названием "Молоко". Ее премьера назначена на 18 декабря 2020 года. А пока что звезда вовсю трудится в студии, записывая композицию. Правда, ее голос до аранжировки трека звучит совсем иначе, чем привыкли слышать восторженные фанаты.

Так, в Instagram-stories артистки появилось видео с репетиции. На одном ролике Светлана поет вживую, а на втором, судя по всему, ее голос уже обработали. Именно такой тембр очень узнаваем всеми поклонниками исполнительницы.

"Мой сумасшедший мальчик, пусть, мы стали чуть постарше", - поет на видео Лобода.

Если вы внимательно послушаете два отрывка из песни, разница в голосе певицы будет очень заметна.

Светлана Лобода репетирует новую песню

Напомним, что ранее звезда сообщила, что 18 декабря выйдет ее новый клип "Молоко". Режиссером творения стал известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Кроме того, в понедельник, 7 декабря, певица разместила постер будущего ролика, на котором предстала в легком белоснежном платье в окружении молодых девушек.

Как на самом деле звучит голос Светланы Лободы: разница вас впечатлит

Анонс нового клипа Светланы Лободы под названием "Молоко"

Как мы писали ранее, Светлана Лобода в 2000-х годах встречалась с украинским ведущим Геннадием Попенко, который сейчас стал актером. Экс-любовник Лободы рассказал, почему они расстались.

Читайте также, как горячая Лобода в новом образе взбудоражила волнительными изгибами.

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