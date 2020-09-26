Самые упрямые участники "Танцев со звездами": они шли к победе до конца

Некоторые участники "Танцев со звездами" посвятили проекту значительную часть своей жизни

"Танцы со звездами" для некоторых участников становятся настолько знаковой частью их жизни, что они готовы до конца "вгрызаться в паркет" на пути к заветной цели - победы в главном танцевальном шоу страны. Мы расскажем о тех звездах и танцовщиках, которые прошли на проекте путь "через тернии к звездам".

У многих при словосочетании "Танцы со звездами" воображение рисует пару Натальи Могилевской и Влада Ямы. Впрочем, к победе украинскую певицу привел уже другой партнер.

Влад в одном из интервью рассказывал, как непросто было выстроить работу с властной звездой в далеком 2006-м. Тогда, в первом сезоне, они выбороли второе место, уступив паре Владимира Зеленского и Алены Шоптенко.

Наталья Могилевская и Влад Яма, румба (видео: YouTube/Mogylevskaya)

Год спустя - в 2007-м - Могилевская и Яма снова вышли на паркет. Тогда, несмотря на немалый опыт, врожденное упрямство и желание побеждать, пара снова заняла вторую строчку. Выиграли этот сезон Марцин Мрочек и Анна Пелипенко.

Но Наталья Могилевская сдаваться не была намерена. Прошло 10 лет и певица вышла на паркет уже в паре с Игорем Кузьменко, вырвав тогда неоспоримую победу.

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, аргентинское танго (видео: YouTube/Танці з зірками)

Еще одной упрямой звездой "Танцев" можно назвать Лилию Подкопаеву. Спортсменка победила во втором сезоне шоу (весна 2007) в паре с Сергеем Костецким.

Но этого гимнастке показалось мало. В этом же году осенью, она вышла покорять третий сезон танцевального шоу, но добралась лишь до третьего места. Тогда она выступала с Кириллом Хитровым.

Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий, танго (видео: YouTube/SergeyKostetskiy)

А вот самой главной упрямицей-танцовщицей можно уверенно назвать Алену Шоптенко. После победы в первом сезоне 2006-го в паре с Владимиром Зеленским, она уже в пятый раз становится участницей "Танцев со звездами".

Мало того, Шоптенко в 2017-м танцевала будучи в первом триместре беременности. Тогда она заняла третье место в паре с режиссером Ахтемом Сеитаблаевым.

Алена Шоптенко и Ахтем Сеитаблаев, пасадобль (видео: YouTube/Танці з зірками)

Знаменитая хореограф успела "потанцевать" также ведущего Максима Нелипу, актера Алексея Яровенко. А в последнем сезоне Алене завидуют все украинские "волчицы", ведь она исполняет страсти на паркете с самим Олегом Винником.

Ранее мы писали про участниц "Танцев со звездами", которые выходили на паркет беременными.

Также рассказывали, как изменился участник "Танцев со звездами", хореограф и судья Влад Яма с 2006 года по 2020 год.