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Санина призналась, почему отвергла кубок победителя "Танцев со звездами 2020": мне не нужны уступки

Новина українською → Воскресенье 06 декабря 2020 13:42
Санина призналась, почему отвергла кубок победителя "Танцев со звездами 2020": мне не нужны уступки Юлия Санина и Дмитрий Жук (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Lite

Певица призналась, что взяла от проекта все, что хотела

Юлия Санина стала суперфиналисткой проекта "Танцы со звездами 2020", но уступила победу Санте Димопулос, впрочем, проигравшей себя певица не считает. Также она отказалась взять кубок победителя из рук соперницы, а вот почему рок-дива приняла такое решение, она рассказала Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

Артистка отметила, что уже является победительницей в собственных глазах, ведь она многому научилась на главном паркете страны, и это смогли оценить судьи и зрители проекта.

"Если я это сделаю, это будет какая-то моя неполноценность. Потому что это как уступка. Мне не нужны уступки, я знаю, как я танцевала, я знаю, чему я научилась на этом проекте, мне этого достаточно. Мы умеем проигрывать красиво. Жизнь продолжается, класс, и без кубка она тоже может быть прекрасной", - заверила Юлия.

Санина призналась, почему отвергла кубок победителя &quot;Танцев со звездами 2020&quot;: мне не нужны уступки

Юлия и Дмитрий преодолели немало испытаний на пути к суперфиналу (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Партнер Юлии Дмитрий Жук поддержал певицу в ее решении. "Санта победила, за нее проголосовали и это ее заслуженная победа", – уточнил он.

Пара Юлии и Дмитрия пережила во время участия в "Танцах со звездами 2020" много неприятных событий: танцор переболел коронавирусом и артистке срочно меняли партнера. Сама Юлия получила серьезную травму, что не помешало ей достойно выступить. По словам рок-дивы, все эти испытания лишь закалии ее и сделал более стойкой. Она пришла на проект раскрепоститься и научиться чему-то новому, пережить незабываемые эмоции, что с успехом и сделала.

Юлия рассказла, почему не отказалась от кубка победителя

Напомним, что ранее Илона Гвоздева прокомментировала второе место Юлии Саниной на "Танцах со звездами 2020" и ее отказ принять кубок от победительницы шоу Санты Димопулос.

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