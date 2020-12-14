Санина сделала внезапное признание о "Танцах со звездами": тайно репетировала с партнером соперницы

Суперфиналистка проекта "Танцы со звездами 2020" Юлия Санина хоть и не одержала победу в шоку, зато считает, что получила от участия максимум, на который рассчитывала. Она подробно пояснила, почему отказалась принимать кубок победителя из рук соперницы Санты Димопулос и что именно обидело ее в поступке конкурентки. Сразу после суперфинала певица отправилась отдыхать с семьей в Египте – восстановить физические и моральные силы. Воспользовавшись свободным временем, Юлия решила ответить на вопросы подписчиков и поделиться эксклюзивом.

Так, оказалось, что перед "Танцами со звездами 2020" артистка брала уроки у партнера соперницы Санты Димопулос Макса Леонова! Она даже поделилась видео с одной из своих репетиций.

"Эксклюзив! До того, как мы стали в пару с Жуком, брала пару индивидуальных уроков у Макса Леонова", – подписала она ролик.

Юлия сделала неожиданное признание

Также Юлия поделилась памятным снимком из личного альбома – на фото она запечатлена на своем выпускном и тоже танцует.

Юлия показала фото с выпусного из семейного архива (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Она опубликовала уникальное фото с репетиции, на котором запечатлена с Тиной Кароль и своим партнером Дмитрием. Украинская поп-дива позирует без макияжа в удобном спортивном черном комбинезоне и танцевальных босоножках.

Юлия поделилась эксклюзивом с Тиной Кароль (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Также Юлия показала лицо без макияжа и поделилась памятным кадром со съемок клип. Примечательно, что в тот момент певица была беременна, но об этом еще никто не знал.

Юлия поделилась личными фотовоспоминаниями (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Напомним, что ранее Юлия Санина показала наряд, который ассоциируется у нее с уходящим годом.