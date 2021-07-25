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Санта Димопулос очаровала ярким фото на отдыхе с детьми: "растут так быстро"

Новина українською →
Франция, Воскресенье 25 июля 2021 11:02
Санта Димопулос очаровала ярким фото на отдыхе с детьми: "растут так быстро" Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Марина Настевич

Санта Димопулос отдыхает с мужем и маленькой дочкой Софией на известном курорте Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу во Франции. Певица наслаждается морем, прогулками по окрестностям и посещает яркие мероприятия и вечеринки. Теперь же ее счастье стало полным - к ним присоединился сын артистки Даниэль.

Милым фото с сыном и дочкой звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На снимке Санта с детьми запечатлены на пляже. Одетая в слитный красный купальник певица держит на руках малышку Софию и нежно обнимается с сыном, который стоит с другой стороны.

"Теперь я абсолютно счастлива. Почему дети растут так быстро???" - подписала милое фото звездная мама.

Санта Димопулос очаровала ярким фото на отдыхе с детьми: &quot;растут так быстро&quot;

Санта Димопулос растрогала сеть милым кадром с детьми (фото: instagram.com/santadimopulos)

Отметим, что 12-летний сын Димопулос от Андрея Джеджулы Даниэль не поехал с ними во Францию сразу, так как заболел коронавирусом и был вынужден остаться в Украине. После выздоровления мальчика Санта забрала его из Киева и вернулась во Францию.

Подписчики оставили артистке много теплых слов в комментариях, отметив, что ее сын растет настоящим красавчиком.

  • Боже, какие вы красивые!!!
  • Какие классные красотульки
  • Красивый сын
  • У вас сын такой красивый, вырастет, будет красавчиком!
  • Сын красавчик!
  • Какие вы крутые
  • Парень красавчик
  • Какие красивые
  • Сынок повзрослел так!! Красавчик
  • Безусловное счастье
  • Ураа, вы вместе. Очень красивые и вдохновляющие
  • Дени тут копия ты
  • Сын мамочка вылитый
  • Прекрасные
  • Красивые детки!

Напомним, ранее Санта Димопулос серьезно покалечилась во время отпуска во Франции и показала разбитые колени и локти.

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дочь Санта Димопулос
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