Санта Димопулос очаровала ярким фото на отдыхе с детьми: "растут так быстро"

Санта Димопулос отдыхает с мужем и маленькой дочкой Софией на известном курорте Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу во Франции. Певица наслаждается морем, прогулками по окрестностям и посещает яркие мероприятия и вечеринки. Теперь же ее счастье стало полным - к ним присоединился сын артистки Даниэль.

Милым фото с сыном и дочкой звезда поделилась на своей странице в Instagram .

На снимке Санта с детьми запечатлены на пляже. Одетая в слитный красный купальник певица держит на руках малышку Софию и нежно обнимается с сыном, который стоит с другой стороны.

"Теперь я абсолютно счастлива. Почему дети растут так быстро???" - подписала милое фото звездная мама.

Санта Димопулос растрогала сеть милым кадром с детьми (фото: instagram.com/santadimopulos)

Отметим, что 12-летний сын Димопулос от Андрея Джеджулы Даниэль не поехал с ними во Францию сразу, так как заболел коронавирусом и был вынужден остаться в Украине. После выздоровления мальчика Санта забрала его из Киева и вернулась во Францию.

Подписчики оставили артистке много теплых слов в комментариях, отметив, что ее сын растет настоящим красавчиком.