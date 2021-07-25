Санта Димопулос очаровала ярким фото на отдыхе с детьми: "растут так быстро"
Санта Димопулос отдыхает с мужем и маленькой дочкой Софией на известном курорте Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу во Франции. Певица наслаждается морем, прогулками по окрестностям и посещает яркие мероприятия и вечеринки. Теперь же ее счастье стало полным - к ним присоединился сын артистки Даниэль.
Милым фото с сыном и дочкой звезда поделилась на своей странице в Instagram.
На снимке Санта с детьми запечатлены на пляже. Одетая в слитный красный купальник певица держит на руках малышку Софию и нежно обнимается с сыном, который стоит с другой стороны.
"Теперь я абсолютно счастлива. Почему дети растут так быстро???" - подписала милое фото звездная мама.
Санта Димопулос растрогала сеть милым кадром с детьми (фото: instagram.com/santadimopulos)
Отметим, что 12-летний сын Димопулос от Андрея Джеджулы Даниэль не поехал с ними во Францию сразу, так как заболел коронавирусом и был вынужден остаться в Украине. После выздоровления мальчика Санта забрала его из Киева и вернулась во Францию.
Подписчики оставили артистке много теплых слов в комментариях, отметив, что ее сын растет настоящим красавчиком.
- Боже, какие вы красивые!!!
- Какие классные красотульки
- Красивый сын
- У вас сын такой красивый, вырастет, будет красавчиком!
- Сын красавчик!
- Какие вы крутые
- Парень красавчик
- Какие красивые
- Сынок повзрослел так!! Красавчик
- Безусловное счастье
- Ураа, вы вместе. Очень красивые и вдохновляющие
- Дени тут копия ты
- Сын мамочка вылитый
- Прекрасные
- Красивые детки!
Напомним, ранее Санта Димопулос серьезно покалечилась во время отпуска во Франции и показала разбитые колени и локти.