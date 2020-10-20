Санта Димопулос рассказала, кто победит в шоу Танцы со звездами 2020
Санта Димопулос ответила на вопросы поклонников
Санта Димопулос призналась, кто, по ее мнению, станет триумфатором шоу Танцы со звездами 2020. Так, на днях артистка решила пообщаться с поклонниками в сторис своего Instagram и попросила задать ей вопросы.
Один из вопросов от фанатов был, конечно же, о том, кто станет чемпионом танцевального шоу, в котором Санта принимает участие.
Певица призналась, что считает, что победит тот, у кого у больше будет больше зрительской любви и поддержки. Таким образом певица, не называя имен, напомнила своим фанатам о важности их поддержки. Ведь, если они хотят видеть свою фаворитку первой, то стоит помогать своими голосами.
Ранее Илона Гвоздева назвала своих фаворитов шоу.
Санта Димопулос пообщалась с фолловерами (Instagram.com/santadimopulos/)
Также в секции вопрос-ответ Димопулос призналась, что ее любимый танец – румба, рассказала о своих секретах, как держать себя в отличной форме, а еще Санта поделилась с фанатами, с кем из звездных участников шоу ей удалось подружиться.
Напомним, что недавно Санта рассказала об изменениях, которые с ней произошли за время участия в шоу.