Санта Димопулос сделала признание о своих мужчинах о ревности мужа: демоны неуверенности

Санта разоткровенничалась о ревности в отношениях

Санта Димопулос – талантливая и харизматичная девушка, обладающая множеством талантов, не даром она считается фавориткой проекта "Танцы со звездами 2020" и из эфира в эфир подтверждает этот статус. Ее часто спрашивают, как ее муж Игорь Кучеренко реагирует на страсти с участием жены на главном паркете страны, не ревнует ли он красавицу к парнеру и другим участникам, и удивляются выдержке мужчины. Санта решила внести ясность в этот вопрос на странице в Instagram.

Она сопроводила откровения серией фото с партнером Максом Леоновым и Ираклием Макацария, ведь в девятом прямом эфире эта троица исполнила на "Танцах со звездами 2020" страстное фламенко.

"В моей жизни встречались разные мужчины: я влюблялась, и в меня влюблялись. Каждые отношения – это отличный опыт, откуда я всегда выношу уроки. И один из главных уроков звучит так: ревность не делает счастливым ни одного из партнеров. Ревность – это вирус, который, попадая в энергосистему отношений двоих людей, – подтачивает и разрушает ее. Наши самые большие враги – это демоны неуверенности, которые живут в наших головах", - считает жгучая брюнетка.

Санта, Макс и Иракли зажгли главный паркет страны в девятом эфире страстным фламенко (фото: instagram.com/santadimopulos)

Подозрительность, недоверие к любимому человеку она считает началом конца отношений.

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"В здоровых отношениях ревности нет. Точнее, она присутствует только в легкой, игровой форме, где нет драмы, подозрений и истерик. Потому что, если есть драма, подозрение и истерика – внимание! Ваши отношения вышли из зоны "здоровые" и зашли в зону "болезненное нечто", - убеждена Санта.

В отношениях звезды с мужем нет места ревности, подозрениям, недоверию, зато царит гармония и взаимопонимание.

Санта признается, что муж не ревнует ее к парнерам по "Танцам со звездами 2020" (фото: instagram.com/santadimopulos)

"В наших отношениях нет места манипуляциям, претензиям и подозрениям. Потому что мой мужчина точно знает: он – единственный и самый главный и все мои самые жаркие танцы я посвящаю ему! Потому что между нами нет страха и недоверия и потому, что мы обо всем можем поговорить. Отношения – это повод для радости, источник счастья и удовольствия. Но точно - не драмы. Пусть драма остается в театре", - уверена она.

Напомним, то ранее Санта раскрыла подробности интимной жизни с мужем.