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Санта Димплулос в одном халте из ванной дала важный совет женщинам: нравится взрослеть

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 18:59
Санта Димплулос в одном халте из ванной дала важный совет женщинам: нравится взрослеть Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Styler

Санта Димопулос с удовольствием делится с подписчиками в соцсетях собственными секретами красоты и учит женщин любит себя и заботиться о себе. Она дает советы, проверенные на себе, и с удовольствием отвечает на попутные вопросы комментаторов.

В новом посте в Instagram Санта показала фото из ванной комнате, где позирует в вафельном халате цвета хаки.

"Мне очень нравится взрослеть: люблю наблюдать как меняется мой стиль, вкусы и образ мышления. Люблю открывать для себя все больше вещей, которые улучшают качество жизни", - призналась Санта.

Она рассказала, что в определенный период жизни ее уход за кожей лица сводился к умыванию и сну. Но с каждым годом лицу и телу требуется больше внимания, и звезда стараюсь его уделять – ведь это проявление любви к себе.

Санта Димплулос в одном халте из ванной дала важный совет женщинам: нравится взрослеть
⠀Санта Димопулос дала советы по уходу за собой (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Если с салонными процедурами все понятно (с этим помогают разобраться специалисты), то с домашним уходом всегда были вопросы. Перепробовав кучу средств, я убедилась: подбирать нужно не по бренду и красивой баночке, а по составу", - уточнила она.

Также Димопулос дала некоторые советы по подбору средств для ухода за кожей.

"Важно, чтобы в средствах по уходу за лицом присутствовали гиалуроновая кислота, сквалан, пептиды, антиоксиданты и AHA-кислоты. А также SPF, обязательно отдельным средством. И важно, чтобы там не было сульфатов, парабенов, минеральных масел. В уходе за кожей нужно разбираться хотя бы базово, точно также, как в спорте и еде – чтобы выбрать для себя то, что нужно", - отметила она.

Напомним, что ранее Санта Димопулос рассказала о разнице в возрасте с мужем и отношениях в семье.

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Санта Димопулос
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