Автор хита "Мамо, я закохався" Роман Скорпион откровенно рассказал о семье и назвал любимое блюдо

Без хитов Романа Скорпиона "Мамо, я закохався" и "Поцілую" не обходится ни одна свадьба или другой семейный праздник в Украине. А совсем скоро его можно будет увидеть в "сотке" звездных судей талант шоу "Співають всі!", которое 21 августа стартует на канале "Украина".

Перед этим проектом мы пообщались с Романом. В интервью LITE он откровенно рассказал не только об участии в новом проекте, но и о том, как начинается его день, существует ли дружба в украинском шоу-бизнесе и о многом другом.

Роман, долго думали, стоит ли соглашаться стать участником такого масштабного жюри?

У меня очень активный концертный график, но когда понял, что он позволяет, сразу принял решение участвовать. Чувствую ответственность перед своими сторонниками и каналом "Украина".

Если кто-то из участников особенно придется по душе, будете помогать развиваться творчески?

Если почувствую, что это энергетически близкий мне человек, постараюсь сделать все возможное, чтобы он занимался своим делом.

Роман Скорпион верит в дружбу между коллегами (фото: пресс-служба)

Говорят, что в шоу-бизнесе нет друзей. Дружите ли вы с кем-то из коллег?

Дружу и в будущем планирую общаться с еще большим количеством артистов. На самом деле, очень многие из них - открытые, положительные и хорошие люди. Но в силу определенных обстоятельств, возможно, потому, что есть какие-то рамки, выглядит, будто каждый в своей норке. Хочется, чтобы все в нашем шоу-бизнесе общались, дружили, поддерживали друг друга и запускали интересные проекты.

Правда, что земляки дружат больше?

Нет. Это так же, как с родственниками. Потому что иногда мы с семьей общаемся меньше, чем с людьми, которых один раз встретили, но дружим много лет, делимся своими достижениями и переживаниями. Они могут быть нам гораздо роднее, чем те, с которыми мы выросли. Земляки или нет - важно, чтобы все мы были людьми.

Усвоили вы на карантине какие-то новые навыки, например, готовить или огород сажать?

Навыки сажать огород у меня с детства (смеется). Я вырос в селе, не боюсь никакой работы, люблю ее, но все зависит от того, сколько у тебя на это время. Готовить тоже люблю, но это должно быть не из-под палки, а по желанию. Если оно у меня есть, становлюсь и готовлю.



Какое ваше коронное блюдо?

Картофель в коньяке. Но сейчас должен его немного трансформировать, поскольку алкоголь не употребляю.

Расскажите, как обычно начинается ваш день.

Я люблю поспать, потому что достаточно поздно ложусь. Но если встаю рано, примерно в половине седьмого, то есть возможность насладиться тем, как просыпается планета: птички поют, туман еще лежит на склонах гор (я живу в горной местности). Это настоящее блаженство.

А думаете переехать в Киев, где больше возможностей для развития?

Расстояние мне никак не мешает. Мне комфортно жить там, а в столицу приезжаю, решаю здесь необходимые дела и возвращаюсь домой.