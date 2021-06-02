Все в сборе: Дженнифер Энистон растрогала фанатов закулисными фото "Друзей"

Дженнифер Энистон по-прежнему не может отойти от громкого проекта , который объединил актерский состав "Друзей". Эмоциональное и чувствительное "возвращение" вызвало у поклонников знаменитого сериала волну позитива и ностальгии. И похоже, не меньше переживаний было и у нее.

52-летняя актриса запостила в своем блоге несколько фото с бэкстейджа, написав, что она до сих пор "купается в море любви".

Аткриса опубликовала несколько фото, сделанных во время съемок. На одном она делает селфи вместе со своими коллегами и друзьями: Дэвидом Швиммером, Кортни Кокс, Мэттом Лебланом, Лизой Кудроу и Мэттью Перри. На другом снимке позируют Дэвид Швиммер вместе с известной по всему миру парой: Джастином и Хейли Бибер. Дело в том, что популярный певец стал одним из приглашенных гостей этого эпизода, а жена пришла его поддержать. На еще одном фото она запечатлена с режиссером Джеймсом Берроузом, который снимал первый сезон сериала.

Дженнифер Энистон растрогала сеть (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Напомним, на шоу актеры рассказали много интересной информации, ранее неизвестной. Так, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер были влюблены друг в друга во время съемок первого сезона шоу. А Кортни Кокс призналась, что ей было тяжело выучить текст, и она все время писала себе шпаргалки.

К слову, специальный выпуск "Друзей" вызвал также и волну критики. Многие поклонники отметили, что ажиотаж вокруг проекта был неоправданным. А само шоу получилось не столь интересным и захватывающим.