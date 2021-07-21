Все в сборе: Милла Йовович показала редкие семейные фото с мужем и детьми

Милла в своем блоге выложила массу фото и видео с данного события. Роскошной природой Канады впечатлились не только знаменитости и их дети, но и подписчики Миллы.

Семья на лодке устроила экскурсию по фьорду Индиан-Арм. Милла, Пол, Эвер и Дашиэл купались, загорали, любовались видами, а также делали многочисленные фото и видео. Также компания делала остановки, чтобы исследовать местность.

Милла Йовович с мужем и старшими детьми (фото: instagram.com/millajovovich)

"Какой невероятный день мы провели с детьми в великолепной лодочной экскурсии по #Indianarm в Ванкувере с Майком @indianarmcharters! Нам было очень весело находить хорошие места для купания у водопадов, а у Майка есть барбекю на его лодке, так что мой муженек приготовил гамбургеры прямо здесь, на воде! Это было поистине волшебное и незабываемое путешествие", - не смогла скрыть своего восторга актриса.