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Все в сборе: Милла Йовович показала редкие семейные фото с мужем и детьми

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Канада, Среда 21 июля 2021 18:20
Все в сборе: Милла Йовович показала редкие семейные фото с мужем и детьми Милла Йовович с мужем (фото: instagram.com/millajovovich)
Автор: RBC.UA

45-летняя Милла Йовович показала новые фото с семейного отдыха. Актриса в компании любимого мужа, 56-летнего режиссера Пола Андерсона, и двоих дочек, 13-летней Эвер Гарбо и шестилетней Дашиэл, отправилась в водное путешествие.

Милла в своем блоге выложила массу фото и видео с данного события. Роскошной природой Канады впечатлились не только знаменитости и их дети, но и подписчики Миллы.

Семья на лодке устроила экскурсию по фьорду Индиан-Арм. Милла, Пол, Эвер и Дашиэл купались, загорали, любовались видами, а также делали многочисленные фото и видео. Также компания делала остановки, чтобы исследовать местность.

Все в сборе: Милла Йовович показала редкие семейные фото с мужем и детьмиВсе в сборе: Милла Йовович показала редкие семейные фото с мужем и детьмиВсе в сборе: Милла Йовович показала редкие семейные фото с мужем и детьмиВсе в сборе: Милла Йовович показала редкие семейные фото с мужем и детьмиВсе в сборе: Милла Йовович показала редкие семейные фото с мужем и детьмиВсе в сборе: Милла Йовович показала редкие семейные фото с мужем и детьми

Милла Йовович с мужем и старшими детьми (фото: instagram.com/millajovovich)

"Какой невероятный день мы провели с детьми в великолепной лодочной экскурсии по #Indianarm в Ванкувере с Майком @indianarmcharters! Нам было очень весело находить хорошие места для купания у водопадов, а у Майка есть барбекю на его лодке, так что мой муженек приготовил гамбургеры прямо здесь, на воде! Это было поистине волшебное и незабываемое путешествие", - не смогла скрыть своего восторга актриса.

К слову, старшая дочь пары раскрыла повод, по которому была устроена семейная вылазка. Мероприятие приурочено к окончанию съемок "Питер Пен и Венди", где участвовала юная последовательница мамы. А вот с кем осталась младшая дочь пары Оушан, родители не стали раскрывать.

Напомним, Милла любит показывать своих детей в блоге и рассказывать об их воспитании.

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