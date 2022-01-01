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Все в сборе: Осадчая и Горбунов умилили новогодним фото с сыночками

Новина українською →
Буковель, Суббота 01 января 2022 16:43
Все в сборе: Осадчая и Горбунов умилили новогодним фото с сыночками Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Звездная семья телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов встретили Новый 2022 год в обновленном составе - у пары родился второй сын Даниил. Теледива растрогала сеть нежным семейным снимком с праздничной ночи.

Яркое фото в полном составе Катя опубликовала в своем Instagram.

Нарядное семейство позировало у наряженной елки. Осадчая была одета в длинное бежевое платье с пышной юбкой, украшенное стразами и серебристой вышивкой. На ногах у нее босоножки на каблуках в тон, а на голове - белая тиара-обруч.

На руках Катя держит младшего сына - 4-месячного Даниила, одетого в красный костюмчик. Малыш повернут спиной к камере, так что его лица не видно.

Довольный Горбунов в смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке стоит рядом с женой, приобнимая старшего сына Ивана. Мальчик держит маму за руку и смотрит в сторону от камеры.

Все в сборе: Осадчая и Горбунов умилили новогодним фото с сыночкамиВсе в сборе: Осадчая и Горбунов умилили новогодним фото с сыночками

Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали сеть семейным кадром с сыновьями (фото: instagram.com/kosadcha)

"З Новим роком! Будьте щасливими кожну хвилину цього року. А ще обов’язково будьте здоровими", - написала ведущая.

К слову, Осадчая поставила геотег отеля в Буковеле - вероятно, именно там они встречали Новый год, совмещая с работой.

Пользователи сети растрогались и оставили Кате и Юре теплые слова в комментариях.

  • Красиві, як у казці
  • Красивая и счастливая семья. Здоровья и счастья вам
  • Як швидко росте Данило, здоров‘я, родинного тепла ,затишку, миру, здійснення мрій і всіх благ вашій чудовій родині!
  • Дуже гарна, позитивна сім'я. Щастя в Новому році
  • Дуже красиві
  • Справжня українська родина!!!
  • Дуже гарне родинне фото
  • Ви чудові!
  • Что скажешь, красавцы
  • Вы классные
  • Як класно сказано, троє Горбунових і одна безцінна Осадча

Напомним, ранее Осадчая под руку с Горбуновым ослепила роскошным нарядом.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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