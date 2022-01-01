Все в сборе: Осадчая и Горбунов умилили новогодним фото с сыночками
Звездная семья телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов встретили Новый 2022 год в обновленном составе - у пары родился второй сын Даниил. Теледива растрогала сеть нежным семейным снимком с праздничной ночи.
Яркое фото в полном составе Катя опубликовала в своем Instagram.
Нарядное семейство позировало у наряженной елки. Осадчая была одета в длинное бежевое платье с пышной юбкой, украшенное стразами и серебристой вышивкой. На ногах у нее босоножки на каблуках в тон, а на голове - белая тиара-обруч.
На руках Катя держит младшего сына - 4-месячного Даниила, одетого в красный костюмчик. Малыш повернут спиной к камере, так что его лица не видно.
Довольный Горбунов в смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке стоит рядом с женой, приобнимая старшего сына Ивана. Мальчик держит маму за руку и смотрит в сторону от камеры.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали сеть семейным кадром с сыновьями (фото: instagram.com/kosadcha)
"З Новим роком! Будьте щасливими кожну хвилину цього року. А ще обов’язково будьте здоровими", - написала ведущая.
К слову, Осадчая поставила геотег отеля в Буковеле - вероятно, именно там они встречали Новый год, совмещая с работой.
Пользователи сети растрогались и оставили Кате и Юре теплые слова в комментариях.
- Красиві, як у казці
- Красивая и счастливая семья. Здоровья и счастья вам
- Як швидко росте Данило, здоров‘я, родинного тепла ,затишку, миру, здійснення мрій і всіх благ вашій чудовій родині!
- Дуже гарна, позитивна сім'я. Щастя в Новому році
- Дуже красиві
- Справжня українська родина!!!
- Дуже гарне родинне фото
- Ви чудові!
- Что скажешь, красавцы
- Вы классные
- Як класно сказано, троє Горбунових і одна безцінна Осадча
Напомним, ранее Осадчая под руку с Горбуновым ослепила роскошным нарядом.