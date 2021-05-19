Все в сборе: Синди Кроуфорд поделилась трогательным фото с мужем и взрослыми детьми

Синди Кроуфорд обожает свою семью и часто делится фото с мужем и детьми по отдельности. Но общие снимки - настоящая редкость в ее блоге.

Сначала Синди поделилась достижением своей дочери, которая впервые украсила обложку одного их самым популярных женских модных журналов.

"Поздравляю @kaiagerber с твоей первой сольной обложкой американского Vogue. Твоя внутренняя и внешняя красота сияет сегодня и каждый день. Так горжусь молодой женщиной, которой ты являешься, и рада видеть, как ты продолжаешь свой путь. Думаю, все те времена, когда мы играли в "фотосессию" у меня в шкафу, окупились", - написала трогательный пост мама.

Синди Кроуфорд с мужем и детьми (фото: instagram.com/cindycrawford)

После она показала фото для глянца, на котором позирует она сама с мужем Ренди и их детьми: 22-летним Пресли и 20-летней Кайей. На нем все четверо играют в популярную настольную игру Дженга (Jenga) и выглядят невероятно счастливыми.

Поклонники засыпали знаменитое семейство приятными словами, называя "примером для подражания" и "самыми милыми на свете". Что ж, трудно поспорить.