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Сбросила 15 килограммов: Оля Цибульская раскрыла секрет впечатляющего похудения

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 17:48
Сбросила 15 килограммов: Оля Цибульская раскрыла секрет впечатляющего похудения Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Lite

Украинская певица Оля Цибульская рассказала, что за прошлый год она смогла похудеть на 15 килограммов. Такого впечатляющего результата артистке помогло добиться интервальное голодание, а также сбалансированное питание.

Своими секретами похудения она поделилась в интервью программе "Зірковий шлях".

Среди множества диет Оля выбрала именно интервальное голодание по схеме 16/8 - то есть в течение 16 часов вы ничего не едите, а остальные 8 часов питаетесь.

К этому методу Цибульская подошла с особой ответственностью – в период, когда нельзя употреблять пищу, знаменитость даже не пьет воду.

По словам артистки, она вообще ничего не ест после 19:00.

Сбросила 15 килограммов: Оля Цибульская раскрыла секрет впечатляющего похудения

Оля Цибульская похудела на 15 килограммов (фото: instagram.com/cybulskaya)

А чтобы не чувствовать себя голодной в течение дня и не срываться на калорийные перекусы, певица научилась есть пять раз в день - три основных приема пищи и два перекуса.

Оля Цибульская раскрыла свой секрет похудения (видео: Youtube)

К слову, кроме Оли Цибульской, на интервальном голодании худели также такие звезды, как Слава Каминская и Санта Димопулос.

Ранее Оля Цибульская призналась, что для того, чтобы не переедать, она распечатала свое фото со съемки, где виден ее лишний вес, и повесила его на холодильнике.

"Как только после 19:00 рука тянется к дверце холодильника, я смотрю на себя и понимаю, что не хочу больше быть такой", – объяснила Ольга Цибульская. По словам певицы, нужно относиться к своему организму с любовью, тогда вы перестаете запихивать в него всякую гадость.

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