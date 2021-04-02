Сбросила 15 килограммов: Оля Цибульская раскрыла секрет впечатляющего похудения
Украинская певица Оля Цибульская рассказала, что за прошлый год она смогла похудеть на 15 килограммов. Такого впечатляющего результата артистке помогло добиться интервальное голодание, а также сбалансированное питание.
Своими секретами похудения она поделилась в интервью программе "Зірковий шлях".
Среди множества диет Оля выбрала именно интервальное голодание по схеме 16/8 - то есть в течение 16 часов вы ничего не едите, а остальные 8 часов питаетесь.
К этому методу Цибульская подошла с особой ответственностью – в период, когда нельзя употреблять пищу, знаменитость даже не пьет воду.
По словам артистки, она вообще ничего не ест после 19:00.
Оля Цибульская похудела на 15 килограммов (фото: instagram.com/cybulskaya)
А чтобы не чувствовать себя голодной в течение дня и не срываться на калорийные перекусы, певица научилась есть пять раз в день - три основных приема пищи и два перекуса.
Оля Цибульская раскрыла свой секрет похудения (видео: Youtube)
К слову, кроме Оли Цибульской, на интервальном голодании худели также такие звезды, как Слава Каминская и Санта Димопулос.
Ранее Оля Цибульская призналась, что для того, чтобы не переедать, она распечатала свое фото со съемки, где виден ее лишний вес, и повесила его на холодильнике.
"Как только после 19:00 рука тянется к дверце холодильника, я смотрю на себя и понимаю, что не хочу больше быть такой", – объяснила Ольга Цибульская. По словам певицы, нужно относиться к своему организму с любовью, тогда вы перестаете запихивать в него всякую гадость.