ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сбылась еще одна мечта: Алина Гросу с близким другом обзавелись кольцами (видео)

Новина українською → Среда 06 января 2021 20:53
Сбылась еще одна мечта: Алина Гросу с близким другом обзавелись кольцами (видео) Алина Гросу (фото: facebook.com/GrosuOfficial)
Автор: Владимир Костырин

Украинская певица Алина Гросу подогрела слухи о своем романе с российским актером и режиссером Романом Полянским, с которым отправилась на отдых в Карпаты на новогодние-рождественские праздники. Девушка показала на видео кольца на своей и его пальцах, изготовленные собственноручно.

Исполнительница опубликовала ролик в своем Instgram о походе на ювелирный мастер-класс.

Сейчас Алина, которая недавно пережила развод, активно публикует кадры в сети из горнолыжного курорта "Буковель", где проводит время вместе с Полянским. Делать кольца пара также отправилась вместе.

Сбылась еще одна мечта: Алина Гросу с близким другом обзавелись кольцами (видео)

Алина Гросу и Роман Полянский (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Стерли пальцы, сожгли стол, видели золотую пыль и все ради результата! Безумно люблю что-то создавать, мастерить и чему-то новому учиться!" - написала певица.

Также Гросу показала милый кадр, как ее руку нежно поглаживает рука бойфренда. На пальцах у них красуются новенькие кольца hand-made.

"Сбылась еще одна мечта", - отметила артистка.

Видео: Алина Гросу показала ювелирный мастер-класс по изготовлению колец

В сети восхищаются роликом с кольцами и мастерством Алины, которую также осыпают поздравлениями.

  • Наверное это любовь
  • Это обручальные кольца?
  • Вы у нас еще и ювелир?!
  • Как мило
  • Классно
  • Поздравляю!
  • Дело мастера боится. Очень похожи на мои любимые украшения. Хорошо получилось.

Ранее мы писали о том, что Алина Гросу призналась, чем занималась на зимних каникулах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Алина Гросу новости шоу-бизнеса
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Зеленский требует жесткой реакции на контрабанду вакцины. Подключил СБУ
Игорь Литвиненкоредактор ленты новостей Зеленский требует жесткой реакции на контрабанду вакцины. Подключил СБУ