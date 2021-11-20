Сбылась мечта: Леся Никитюк показала, как "охотилась" на трюфели в Тоскане
Леся Никитюк отправилась отдохнуть в Италию, в живописный регион Тоскана. Во Флоренции ее встретила подруга и по совместительству местный гид и показала украинской ведущей лучшие места города. После чего Леди Ле занялась тем, о чем давно мечтала - устроила "охоту" на трюфели.
Эффектными фото своего приключения знаменитость поделилась в Instagram.
На поиски редкого деликатесного гриба ведущая отправилась в том же наряде, что и гуляла по городу. Так, Леся выбрала черные лосины и облегающую водолазку, которые дополнила клетчатым красно-черным пальто, лакированными черными ботинками и оригинальной шляпой-панамой в черно-зеленую клетку.
Никитюк позировала вместе со специально обученной собакой, которая помогла ей искать трюфели.
А на следующем фото похвасталась весьма крупным найденным грибом, а также показала их проводника-егеря.
"Друзі привіт!!! Нарешті я прилетіла на славнозвісну "Охоту на білий трюфель". Це була моя мрія!!! Я як справжня леді з манікюром, колупалась в Тосканській землі разом з псами і подивіться, що ми нарили… " - написала счастливая теледива.
В сторис звезда отметила, что 1 килограмм белого трюфеля стоит 4000 евро и пошутила, что отправилась в Тоскану "на заработки".
Леся Никитюк показала яркие фото с охоты на трюфели в Италии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Пользователи сети порадовались за Лесю и оценили ее успехи в комментариях.
- Очень красиво
- Главное, что отлично провели время, а маникюр то дело поправимое
- На третьому фото помітно як Леся міцно обіймала собачку, зляканий
- Який погляд у пса
- Рафик бы тоже не отказался от таких поисков сокровищ!
- "Мисливиця за трюфелями" шикарна
- Леся як завжди, вогонь
- Класне "полювання", а з таким милим песиком, впевнена, що воно стало взагалі ідеальним. Чудово, коли мрія здійснюється
- Какой славный пёсик
- Леся красуня!
- Классная шляпа
Ранее Леся Никитюк завела сеть игривыми фото в атласном халате - ведущую сравнили с девушкой Бонда.