Сбылась мечта: Леся Никитюк показала, как "охотилась" на трюфели в Тоскане

Леся Никитюк отправилась отдохнуть в Италию, в живописный регион Тоскана. Во Флоренции ее встретила подруга и по совместительству местный гид и показала украинской ведущей лучшие места города. После чего Леди Ле занялась тем, о чем давно мечтала - устроила "охоту" на трюфели.

Эффектными фото своего приключения знаменитость поделилась в Instagram.

На поиски редкого деликатесного гриба ведущая отправилась в том же наряде, что и гуляла по городу. Так, Леся выбрала черные лосины и облегающую водолазку, которые дополнила клетчатым красно-черным пальто, лакированными черными ботинками и оригинальной шляпой-панамой в черно-зеленую клетку.

Никитюк позировала вместе со специально обученной собакой, которая помогла ей искать трюфели.

А на следующем фото похвасталась весьма крупным найденным грибом, а также показала их проводника-егеря.

"Друзі привіт!!! Нарешті я прилетіла на славнозвісну "Охоту на білий трюфель". Це була моя мрія!!! Я як справжня леді з манікюром, колупалась в Тосканській землі разом з псами і подивіться, що ми нарили… " - написала счастливая теледива.

В сторис звезда отметила, что 1 килограмм белого трюфеля стоит 4000 евро и пошутила, что отправилась в Тоскану "на заработки".

Леся Никитюк показала яркие фото с охоты на трюфели в Италии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети порадовались за Лесю и оценили ее успехи в комментариях.